Подростки-велосипедисты устроили тренировку на крыльце администрации Нижнего Тагила (ВИДЕО)

В последние несколько лет в Нижнем Тагиле велосипед стал довольно популярным видом транспорта. Для молодого поколения велосипед — это не только средство передвижения, но и спортивный снаряд. На специальных BMX-велосипедах они пробуют выполнять различные трюки и тренируют ловкость и координацию движений.

Проблемой является то, что для тренировки своих навыков подростки не всегда выбирают предназначенные для этого места. Недавно в интернете появилось видео, на котором юные велосипедисты упражняются на крыльце администрации Нижнего Тагила и площади перед Драмтеатром. Это привлекло внимание Александра Маслова. Депутат объяснил ребятам, что они могут кого-нибудь сбить, и попросил их уйти в другое место. Подростки внимательно выслушали спикера гордумы, однако неизвестно, выполнили ли они эту просьбу.

Видео с канала MB

Совсем недалеко от этого места, рядом с горно-металлургическим колледжем, есть специальная площадка для велосипедистов. Неизвестно, почему подростки предпочли ей крыльцо администрации.