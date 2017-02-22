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Новости Нижнего Тагила

Рождественские ели сменились звёздами: на автомобильном мосту на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле поменяли иллюминацию (ФОТО)

22 февраля 2017, 18:40Добавить новость
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Обновление произошло в Нижнем Тагиле на автомобильном мосту на улице Фрунзе — там поменялась ставшая уже привычной иллюминация в виде зеленых елей. Зеленый цвет сменился синим, теперь мост украшают изображения звёзд.

Работа по замене иллюминации началась в Нижнем Тагиле в начале недели, утром 20 февраля. В первый день рабочие заменили елочки на одной стороне моста, а на следующий поменяли и остальные. Теперь мост освещён модным синим светом:

 

Новый год и праздники прошли, поэтому ели решили снять. Но красоту хотелось сохранить, поэтому их заменили другим изображением, -- рассказали в МБУ «Сигнал-3».

 

Пока неизвестно, будут ли звезды сиять на мосту до конца года или их с приходом осени заменят на что-нибудь другое.

 

Нижний Тагил,иллюминация,ель,елка,звезда,сигнал-3,мост,Фрунзе,реконструкция моста,замена

 

Нижний Тагил,иллюминация,ель,елка,звезда,сигнал-3,мост,Фрунзе,реконструкция моста,замена

 

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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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