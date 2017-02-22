Рождественские ели сменились звёздами: на автомобильном мосту на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле поменяли иллюминацию (ФОТО)

Работа по замене иллюминации началась в Нижнем Тагиле в начале недели, утром 20 февраля. В первый день рабочие заменили елочки на одной стороне моста, а на следующий поменяли и остальные. Теперь мост освещён модным синим светом:

Новый год и праздники прошли, поэтому ели решили снять. Но красоту хотелось сохранить, поэтому их заменили другим изображением, -- рассказали в МБУ «Сигнал-3».

Пока неизвестно, будут ли звезды сиять на мосту до конца года или их с приходом осени заменят на что-нибудь другое.