Специальная комиссия побывала в Нижнем Тагиле в рамках объезда по «Самоцветному кольцу Урала»

Отмечается, что Нижний Тагил был выбран одним из первых мест для посещения, поскольку только наш город получил помощь от государства. Другие объекты развивались лишь за счет области и города.



Общественники отметили, что прогулочная зона набережной достаточно многофункциональна. Гости побывали на главных объектах, расположившихся на набережной – гостинице, кафе. Интересно, что в скором времени на городской набережной появится «Энерджи парк» со спортивными площадками, рассказал Дмитрий Нисковских, министр инвестиций региона.



Сейчас общественники и чиновники уверены, что, глядя на такие изменения, молодежи не захочется покидать родной город.