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Новости Нижнего Тагила

Специальная комиссия побывала в Нижнем Тагиле в рамках объезда по «Самоцветному кольцу Урала»

22 февраля 2017, 08:30Добавить новость
бюджет,город,деньги,Нижний Тагил,проверка,Свердловская область,чиновники
Представители специальной комиссии накануне проверили один из объектов кластера «Самоцветное кольцо Урала» - городскую набережную «Тагильская лагуна». Объезд был совершен с целью выяснить, эффективно ли используются средства федерального бюджета.

Отмечается, что Нижний Тагил был выбран одним из первых мест для посещения, поскольку только наш город получил помощь от государства. Другие объекты развивались лишь за счет области и города.

Общественники отметили, что прогулочная зона набережной достаточно многофункциональна. Гости побывали на главных объектах, расположившихся на набережной – гостинице, кафе. Интересно, что в скором времени на городской набережной появится «Энерджи парк» со спортивными площадками, рассказал Дмитрий Нисковских, министр инвестиций региона. 

Сейчас общественники и чиновники уверены, что, глядя на такие изменения, молодежи не захочется покидать родной город

 

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