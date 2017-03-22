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Новости Нижнего Тагила

Представители Нижнего Тагила примут участие в Дельфийских играх на территории Свердловской области

22 марта 2017, 08:30Добавить новость
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В Екатеринбурге в апреле 2017 года состоятся Дельфийские игры, за медали на которых поборются более двух тысяч деятелей искусства из России и стран СНГ. Они расположатся на 30-ти площадках.

Дельфийские игры – это своеобразные состязания между представителями различных областей искусства. Честь Свердловской области на этот раз будут защищать около 400 человек из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Каменск-Уральского и других городов. На правах хозяев площадки проведения региону позволено представить такую многочисленную делегацию. Она будет состоять из хоров, вокальных и хореографических коллективов.

Среди членов жюри в каждой из сфер задействованы представители Свердловской области, передает «Областная газета».

Также во время проведения игр пройдет Евразийский Дельфийский фестиваль, где участники смогут принять участие в конференциях, деловых встречах, а также заключать договоры с представителями разных стран.

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