2 миллиона пользователей соцсети «Одноклассники» из Казахстана получат возможность осуществлять денежные переводы в 17 стран мира (ФОТО)

Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый сервис – денежные переводы из других страны. Первой страной, откуда можно будет отправить перевод, стал Казахстан.

Первыми переводы в Россию и еще 16 стран мира смогут отправлять жители Казахстана. Среди пользователей соцсети «Одноклассники» - их два миллиона.





С помощью нового сервиса казахстанцы смогут оправить денежные переводы родственникам и друзьям при поддержке платежной системы MasterCard и казахстанского банка ForteBank.





Сервис доступен в полной и мобильной версиях «ОК». а также с помощью приложений для Android и iOS. Для этого будет достаточно привязать свою карту к профилю в «Одноклассниках», с которой будут списаны денежные средства.





Переводы будут осуществляются в казахстанских тенге, а при зачислении на карту со счетом в другой валюте конвертация будет производиться по курсу банка, выпустившего карту получателя перевода.





Минимальная сумма денежного перевода - 500 тенге, максимальная – 400 000 тенге. Перевод без комиссии можно получить только на карты MasterCard и Maestro. С держателей таких карт при отправке перевода комиссия не взимается в течение первых 3-х месяцев работы сервиса. Комиссия за переводы с карты Visa составляет 1% + 200 тенге.





Антон Федчин, руководитель проекта «Одноклассники» о новом сервисе:



