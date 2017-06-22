Обыкновенная бельевая прищепка стала героиней конкурсов для юных гостей нижнетагильской библиотеки (ФОТО)

Сотрудники библиотеки №2 Нижнего Тагила рассказали маленьким участникам встречи, как появилась прищепка. Оказывается, бельевая прищепка начала использоваться еще в первобытные времена. Делали ее из двух щепок и скрепляли жилами убитых животных. Это ручное изделие заменяло и пуговицы на одежде, и заколку для волос, и многое другое в хозяйстве древних людей.

Патент на изготовление деревянной прищепки с соединяющим винтом был выдан в Америке в 1832 году. И до сих пор ее внешний вид вдохновляет дизайнеров, скульпторов и художников на создание оригинальных произведений искусства. Существуют даже памятники таким простым вещам.





Библиотекари провели различные конкурсы с использованием прищепки. Дети на время превратились в модельеров, конструкторов. Они изготовили бусы, смастерили самолет и робота из прищепок, побывали в роли маминых помощников, развешивая белье с помощью прищепок на веревку.





Фото: Центральная городская библиотека