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Новости Нижнего Тагила

Обыкновенная бельевая прищепка стала героиней конкурсов для юных гостей нижнетагильской библиотеки (ФОТО)

22 июня 2017, 13:45Добавить новость
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В Нижнем Тагиле библиотекари устроили для детей познавательно-развлекательное мероприятие «В гостях у Прищепки», рассказав интересную историю появления и применения этого обычного бытового изделия.

Сотрудники библиотеки №2 Нижнего Тагила рассказали маленьким участникам встречи, как появилась прищепка. Оказывается, бельевая прищепка начала использоваться еще в первобытные времена. Делали ее из двух щепок и скрепляли жилами убитых животных. Это ручное изделие заменяло и пуговицы на одежде, и заколку для волос, и многое другое в хозяйстве древних людей.

 

Патент на изготовление деревянной прищепки с соединяющим винтом был выдан в Америке в 1832 году. И до сих пор ее внешний вид вдохновляет дизайнеров, скульпторов и художников на создание оригинальных произведений искусства. Существуют даже памятники таким простым вещам.

Библиотекари провели различные конкурсы с использованием прищепки. Дети на время превратились в модельеров, конструкторов. Они изготовили бусы, смастерили самолет и робота из прищепок, побывали в роли маминых помощников, развешивая белье с помощью прищепок на веревку. 

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Фото: Центральная городская библиотека

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