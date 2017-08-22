Андрей Малахов официально подтвердил уход с «1 Канала» и будет вести свое шоу на «Россия 1»

Проработав на «1 Канале» 25 лет, Андрей Малахов уволился и будет работать на конкурирующем канале «Россия 1». Он будет ведущим и продюсером шоу.

Андрей Малахов будет вести и продюсировать на телеканале ВГТРК «Прямой эфир». Над программой вместе с популярным ведущим будет работать Александр Митрошенков, который делал «Большую стирку» и «Пусть говорят».





Как говорит сам Андрей, он устал воплощать чужие идеи и захотел сам участвовать в производстве программы и принимать решения. С «1 канала» Малахов ушел без скандала, предупредил об этом продюсера за месяц. А в первый день отпуска написал заявление об увольнении и отправил его «Почтой России», указав в нем: «я устал, я ухожу».





Андрей Малахов рассказал, что его контракт закончился еще в декабре 2016 года и не был продлен. Работал он за зарплату, а не за гонорар, как многие ведущие, сообщает газета «Коммерсант.ru».







Своего нового преемника - Дмитрия Борисова – Малахов считает способным, и он согласен с тем, что на телевидении должно быть больше молодых людей. Ведущий поделился, что его приглашали и на другие каналы: быть ведущим «Дом-2» на ТНТ, участвовать в крупном проекте СТС. Тем не менее, он выбрал ВГТРК.



На вопрос о популярности, которая может исчезнуть после перехода на другой канал, Андрей Малахов ответил так:



