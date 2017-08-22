Андрей Малахов официально подтвердил уход с «1 Канала» и будет вести свое шоу на «Россия 1»

Андрей Малахов будет вести и продюсировать на телеканале ВГТРК «Прямой эфир». Над программой вместе с популярным ведущим будет работать Александр Митрошенков, который делал «Большую стирку» и «Пусть говорят».
Как говорит сам Андрей, он устал воплощать чужие идеи и захотел сам участвовать в производстве программы и принимать решения. С «1 канала» Малахов ушел без скандала, предупредил об этом продюсера за месяц. А в первый день отпуска написал заявление об увольнении и отправил его «Почтой России», указав в нем: «я устал, я ухожу».
Андрей Малахов рассказал, что его контракт закончился еще в декабре 2016 года и не был продлен. Работал он за зарплату, а не за гонорар, как многие ведущие, сообщает газета «Коммерсант.ru».
Своего нового преемника - Дмитрия Борисова – Малахов считает способным, и он согласен с тем, что на телевидении должно быть больше молодых людей. Ведущий поделился, что его приглашали и на другие каналы: быть ведущим «Дом-2» на ТНТ, участвовать в крупном проекте СТС. Тем не менее, он выбрал ВГТРК.
На вопрос о популярности, которая может исчезнуть после перехода на другой канал, Андрей Малахов ответил так:
Популярность не зависит от канала, если ты уже работаешь на одном из национальных каналов. Владимир Соловьев на «России 1» стал гораздо популярнее, чем был на «Первом». Максим Галкин не раз говорил, что ушел с «России 1», потому что хотел сделать свое шоу, где он был бы главным героем, а не ведущим. Антон Златопольский (гендиректор «России 1») не поверил в эту идею. А на «Первом» согласились сделать именно такую программу — «МаксимМаксим». И Максим уходил очень неожиданно: накануне вечером он ужинал с Константином Эрнстом и Ларисой Синельщиковой, обсуждал с ними новогодний «Голубой огонек», а на следующий день в 12 часов дня он был на пресс-конференции в прямом эфире и объявлял, что уже перешел на другой канал. Живы люди, которые помнят эту историю. Это был большой шок для всех. В моей ситуации все более чем корректно — закончился телесезон, я написал заявление, дал два месяца на то, чтобы нашли другого ведущего.