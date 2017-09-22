100 дней осталось до Нового года

До празднования главного праздника страны остаётся 100 дней. В наступающем 2018 году жители Нижнего Тагила успеют, как отдохнуть, так и потрудиться на славу. Нас ожидает 247 рабочих дней и 118 праздничных и выходных.



В соответствии с российским законодательством о труде официальными праздничными днями являются:



1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

4 ноября - День народного единства.



Также Правительство Российской Федерации внесло законопроект о переносе выходных дней. В соответствии с предложениями членов правительства переносу подлежат следующие дни: с субботы 6 января на пятницу 9 марта; с воскресенья 7 января на среду 2 мая; с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.



Предпраздничными в 2018 году являются 22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 июня и 29 декабря. В эти числа рабочий день должен быть уменьшен на 1 час.