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Новости Нижнего Тагила

Артисты готовятся к торжественному открытию Нижнетагильского цирка 23 сентября (ФОТО)

22 сентября 2017, 19:30Добавить новость
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В Нижнетагильском цирке 23 сентября пройдет первое после ремонта выступление. 

Торжественное открытие обновленного цирка назначено на 14 часов 23 сентября. Накануне премьерного показа артисты усиленно репетируют программу, а строители дорабатывают мелкие недочеты.

22 сентября в Нижнетагильском цирке побывал Глава города Сергей Носов. Вместе с генеральным директором «Росгосцирка» Дмитрием Ивановым он осмотрел новый цирк, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Завтрашний день должен стать показательным. Последнее слово останется за зрителем. Заказчики и подрядчики со своей стороны сделали все возможное, предусмотрели каждую мелкую деталь. Такую большую работу важно грамотно завершить, -- отметил Сергей Носов.


Торжественное открытие обновленного цирка посетит редакция TagilCity, чтобы рассказать своим читателям самое интересное.

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Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

 

Фотоотчет: Открытие цирка в Нижнем Тагиле, 2017 год

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