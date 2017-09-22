Артисты готовятся к торжественному открытию Нижнетагильского цирка 23 сентября (ФОТО)

В Нижнетагильском цирке 23 сентября пройдет первое после ремонта выступление.

Торжественное открытие обновленного цирка назначено на 14 часов 23 сентября. Накануне премьерного показа артисты усиленно репетируют программу, а строители дорабатывают мелкие недочеты.





22 сентября в Нижнетагильском цирке побывал Глава города Сергей Носов. Вместе с генеральным директором «Росгосцирка» Дмитрием Ивановым он осмотрел новый цирк, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.





Завтрашний день должен стать показательным. Последнее слово останется за зрителем. Заказчики и подрядчики со своей стороны сделали все возможное, предусмотрели каждую мелкую деталь. Такую большую работу важно грамотно завершить, -- отметил Сергей Носов.



Торжественное открытие обновленного цирка посетит редакция TagilCity, чтобы рассказать своим читателям самое интересное.





Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила