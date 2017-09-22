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Новости Нижнего Тагила

Артисты Венгерской королевской оперетты пригласили тагильчан на гала-концерт 29 сентября (ВИДЕО)

22 сентября 2017, 09:05Добавить новость
Нижний Тагил,отдых,ДК Окунева,Вагонка,оперетта
Венгерская королевская оперетта впервые даст большой концерт в Нижнем Тагиле 29 сентября. Участники выступления записали приглашение на свой гала-концерт для жителей города. 

Артисты венгерской королевской оперетты пригласили жителей Нижнего Тагила на свой единственный гала-концерт. Специально для тагильчан будущие гости города записали видео на русском языке прямиком из солнечной Венгрии.

 Сердечно приветствуем вас на гала-концерте венгерской королевской оперетты. Мы надеемся, что артисты, музыка, костюмы и зрелища обратят на себя ваше внимание. Мы сделаем все для успеха! Ждем Вас!, -- говорят артисты в своем приветствии.

 

Напомним, Венгерская королевская оперетта даст большой гала-концерт в Нижнем Тагиле 29 сентября. Со сцены ДК Окунева прозвучат шедевры именитых венгерских композиторов. Тагильчане смогут увидеть уникальные выступления оперных звезд и насладиться неподражаемой игрой артистов.

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Фото: артисты Венгерской королевской оперетты

Афиша: Венгерская королевская оперетта

 

Видео: артисты Венгерской королевской оперетты

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