Артисты Венгерской королевской оперетты пригласили тагильчан на гала-концерт 29 сентября (ВИДЕО)

впервые

Нижнем Тагиле

Участники выступления записали приглашение на

свой гала-концерт

для жителей города.

Артисты венгерской королевской оперетты пригласили жителей Нижнего Тагила на свой единственный гала-концерт. Специально для тагильчан будущие гости города записали видео на русском языке прямиком из солнечной Венгрии.





Сердечно приветствуем вас на гала-концерте венгерской королевской оперетты. Мы надеемся, что артисты, музыка, костюмы и зрелища обратят на себя ваше внимание. Мы сделаем все для успеха! Ждем Вас!, -- говорят артисты в своем приветствии.

Напомним, Венгерская королевская оперетта даст большой гала-концерт в Нижнем Тагиле 29 сентября. Со сцены ДК Окунева прозвучат шедевры именитых венгерских композиторов. Тагильчане смогут увидеть уникальные выступления оперных звезд и насладиться неподражаемой игрой артистов.





Фото: артисты Венгерской королевской оперетты



Видео: артисты Венгерской королевской оперетты