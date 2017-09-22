Тагильские студенты провели митинг в честь акции «Голубь мира» (ФОТО)

Памятный день призван напомнить людям о необходимости сохранения мира, отказа от насилия и огня. Голубь мира - символ любви, чистоты и надежды. В годы войны специально обученные голуби передавали мольбы о помощи.





В педагогическом колледже прошла минута молчания в честь тех, кто подарил россиянам мир над головой. Студенты третьего курса организовали митинг, призывающий однокурсников задуматься над будущим.





Фото: Куприянова Галина Викторовна