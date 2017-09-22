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Новости Нижнего Тагила

Тагильские студенты провели митинг в честь акции «Голубь мира» (ФОТО)

22 сентября 2017, 08:00Добавить новость
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21 сентября в Нижнем Тагиле, как и во всей стране, прошел единый час духовности в рамках акции «Голубь мира». Мероприятие состоялось в Нижнетагильском педагогическом колледже №1.

Памятный день призван напомнить людям о необходимости сохранения мира, отказа от насилия и огня. Голубь мира - символ любви, чистоты и надежды. В годы войны специально обученные голуби передавали мольбы о помощи.

В педагогическом колледже прошла минута молчания в честь тех, кто подарил россиянам мир над головой. Студенты третьего курса организовали митинг, призывающий однокурсников задуматься над будущим.

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Фото: Куприянова Галина Викторовна
 
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