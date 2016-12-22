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Катание на лошадях в центре Нижнего Тагила ограничат участком на улице Строителей

22 декабря 2016, 16:55Добавить новость
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Для катания на лошадях в зимние праздники администрация выделила участок в 120 метров по проспекту Строителей.

Каждый год в зимние праздники горожане устраивают катания на лошадях по Центральной площади и прилегающей к ней территории.

В этом году на время новогодних и рождественских праздников администрация Нижнего Тагила постановила выделить для гужевого транспорта безопасный участок. Он будет ограничен с обеих сторон большими снежными валами.

Это сделано для предотвращения инцидентов с гужевым транспортом во время катания детей, -- пояснили редакции TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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