Катание на лошадях в центре Нижнего Тагила ограничат участком на улице Строителей

Каждый год в зимние праздники горожане устраивают катания на лошадях по Центральной площади и прилегающей к ней территории.





В этом году на время новогодних и рождественских праздников администрация Нижнего Тагила постановила выделить для гужевого транспорта безопасный участок. Он будет ограничен с обеих сторон большими снежными валами.





Это сделано для предотвращения инцидентов с гужевым транспортом во время катания детей, -- пояснили редакции TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила.