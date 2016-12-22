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Открытие Главной ёлки от УВЗ состоится в Нижнем Тагиле 26 декабря около ДК им. Окунева (ФОТО)

22 декабря 2016, 16:30Добавить новость
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Новый год и Рождество – время, когда не только маленькие, но и взрослые жители Нижнего Тагила хотят верить в чудеса.

«Уралвагонзавод» традиционно проведёт праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству, которые должны будут зарядить работников предприятия и других жителей Нижнего Тагила волшебным настроением.

А какое настроение праздника без ёлки? Приходу нового года на Вагонке традиционно будет предшествовать открытие Главной ёлки района и ледового городка.

 

Как можно видеть на фотографиях от 22 декабря, ёлка уже установлена. Многие ледовые фигуры уже готовы. Работа над ледовым городском близится к завершению. Работы по его строительству ведутся, несмотря на 30-градусный мороз

 

Вагонка,Нижний Тагил,ледовый городок,УВЗ,ДК Окунева,ёлка,отдых,праздник,Новый год,Дед Мороз,Дзержинский район

 

Вагонка,Нижний Тагил,ледовый городок,УВЗ,ДК Окунева,ёлка,отдых,праздник,Новый год,Дед Мороз,Дзержинский район


Открытие Главной ёлки Дзержинского района состоится на площади Дворца культуры им. Окунева 26 декабря в 17:00.

 

26 декабря Дед Мороз и Снегурочка откроют главную ёлку нашего района. Открытие будет проходить в рамках специальной праздничной программы. Вход на мероприятие будет свободным, потому ждём гостей со всего города, -- рассказала начальник отдела социальной работы «Уралвагонзавода» Юлия Трубицина.


Напомним, в самом Дворце культуры праздничные мероприятия для детей и взрослых будут проводиться с 24 декабря.

 

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© Павел Щербина, TagilCity.ru
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