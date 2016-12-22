Открытие Главной ёлки от УВЗ состоится в Нижнем Тагиле 26 декабря около ДК им. Окунева (ФОТО)

«Уралвагонзавод» традиционно проведёт праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству, которые должны будут зарядить работников предприятия и других жителей Нижнего Тагила волшебным настроением.



А какое настроение праздника без ёлки? Приходу нового года на Вагонке традиционно будет предшествовать открытие Главной ёлки района и ледового городка.

Как можно видеть на фотографиях от 22 декабря, ёлка уже установлена. Многие ледовые фигуры уже готовы. Работа над ледовым городском близится к завершению. Работы по его строительству ведутся, несмотря на 30-градусный мороз.



Открытие Главной ёлки Дзержинского района состоится на площади Дворца культуры им. Окунева 26 декабря в 17:00.

26 декабря Дед Мороз и Снегурочка откроют главную ёлку нашего района. Открытие будет проходить в рамках специальной праздничной программы. Вход на мероприятие будет свободным, потому ждём гостей со всего города, -- рассказала начальник отдела социальной работы «Уралвагонзавода» Юлия Трубицина.



Напомним, в самом Дворце культуры праздничные мероприятия для детей и взрослых будут проводиться с 24 декабря.