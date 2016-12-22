Открытие ледового городка состоится в Нижнем Тагиле через неделю: работы ведутся даже в -30 (ФОТО)

Завершилась постройка сцены, на которой в новогоднюю ночь будут выступать творческие коллективы Нижнего Тагила. В отличие от сцены прошлого года, в этом году надписи выполнены горизонтально, а не вертикально. В самом центре изо льда вырезан герб города.







Вертикальные поверхности, такие как стенки большой горки или ограждение вокруг ёлки, рабочие подрядной организации украсили узорами, напоминающими пальмовые листья. Впрочем, если посмотреть фотографии прошлого года, можно заметить, что узоры тогда были почти такие же.





В самом начале Театрального сквера были сделаны два аттракциона для самых маленьких.





Большая часть работ по строительству городка уже выполнена. Торжественное открытие ледового городка и главной ёлки города состоится 29 декабря в 17 часов.



