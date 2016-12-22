Открытие ледового городка состоится в Нижнем Тагиле через неделю: работы ведутся даже в -30 (ФОТО)22 декабря 2016, 19:15Добавить новость
Даже при температуре ниже −30 градусов на Театральной площади в Нижнем Тагиле не останавливается строительство ледового городка. Рабочие закончили изготовление сцены, сделали ещё несколько ледяных фигур и украсили стены горок красивым узором. Для юных тагильчан на верхнем ярусе Театрального сквера установили аттракционы. Торжественное открытие городка и ёлки намечено на 29 декабря.
Завершилась постройка сцены, на которой в новогоднюю ночь будут выступать творческие коллективы Нижнего Тагила. В отличие от сцены прошлого года, в этом году надписи выполнены горизонтально, а не вертикально. В самом центре изо льда вырезан герб города.
Вертикальные поверхности, такие как стенки большой горки или ограждение вокруг ёлки, рабочие подрядной организации украсили узорами, напоминающими пальмовые листья. Впрочем, если посмотреть фотографии прошлого года, можно заметить, что узоры тогда были почти такие же.
В самом начале Театрального сквера были сделаны два аттракциона для самых маленьких.
Большая часть работ по строительству городка уже выполнена. Торжественное открытие ледового городка и главной ёлки города состоится 29 декабря в 17 часов.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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