Юрий Яков

Директор центра эстетической медицины «Консул СТ»

В наши время, конечно, все ходили служить. А сегодня другое время... Но я за службу, чтобы все служили, конечно. Прошли армейскую школу – это хорошая закалка. Хотя сегодня служба по контракту развивается все больше и больше. Вот сейчас служат всего год. За год, я считаю мало чему можно научиться. Сегодня в армии новые технологии, новая электроника, оборудование. Поэтому год послужить – одно удовольствие.

