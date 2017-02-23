В России 23 февраля официально - День защитника Отечества. В СССР в этот день праздновали День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сегодня многие жители России отмечают 23 февраля не столько, как День рождения Красной Армии, но как День настоящих мужчин. Часто мнения по этому поводу разделяются. Одни категорично заявляют «Не служил - не мужик», а другие рассуждают более лояльно: это праздник всех сильных.
Кого поздравлять 23 февраля и как его провести, редакция TagilCity.ru выяснила у разных мужчин Нижнего Тагила.