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23 февраля
День защитника Отечества
Кого поздравлять в этот день?
В России 23 февраля официально - День защитника Отечества. В СССР в этот день праздновали День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сегодня многие жители России отмечают 23 февраля не столько, как День рождения Красной Армии, но как День настоящих мужчин. Часто мнения по этому поводу разделяются. Одни категорично заявляют «Не служил - не мужик», а другие рассуждают более лояльно: это праздник всех сильных.

Кого поздравлять 23 февраля и как его провести, редакция TagilCity.ru выяснила у разных мужчин Нижнего Тагила.
Вы служили в армии?
Игорь Булыгин
Художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка»
Да, Военно-воздушные силы, тогда еще в СССР.
Сергей Бернгардт
Начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Да, ВДВ в Свердловской области
Петр Кравченко
Директор интерьер-салона «Адмирал»
Да, в Германии. Группа советских войск в Германии.
Юрий Яков
Директор центра эстетической медицины «Консул СТ»
Да, в Москве, в Дивизии Дзержинского. Мы осуществляли охрану правопорядка в Москве. Охраняли футбольные матчи, парады...
Дмитрий Язовских
Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики в Администрации Нижнего Тагила
Да, МВД г. Нижний Тагил
Алексей Канашин
Руководитель территориальной дирекции Банка «НЕЙВА» г. Нижний Тагил
Нет, но я служил в МВД. В казарме успел пожить, так скажем.
Как Вы считаете, чей праздник 23 февраля:
всех мужчин или только тех, кто служил?
Игорь Булыгин
Художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка»
Всё-таки, данный праздник для тех, кто защищает Отечество. И это не обязательно мужчины, есть и женщины военные, и кадровые военные.
Сергей Бернгардт
Начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Конечно, в первую очередь тех, кто служил. Но есть и другие службы: полиция, служба спасения и прочие. Это праздник и тех, кто будет служить.
Петр Кравченко
Директор интерьер-салона «Адмирал»
Я считаю, что тех, кто служил.
Юрий Яков
Директор центра эстетической медицины «Консул СТ»
Я считаю, что это праздник всех мужчин, потому что каждый, даже те, кто не смог служить по каким-то причинам, если начнутся военные действия, как в 41 году, все пойдут защищать Россию.
Дмитрий Язовских
Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики в Администрации Нижнего Тагила
Я бы сказал, что это праздник не только мужчин, которые служили, но и тех, кто находился в тылу. И не только мужчин, но и женщин. Наши бабушки, которые берегли наш тыл, не меньше заслуживают уважения.
Алексей Канашин
Руководитель территориальной дирекции Банка «НЕЙВА» г. Нижний Тагил
Это праздник всех мужчин. Всех сильных мира сего.
Как Вы относитесь к спорному мнению «Не служил – не мужик»?
Игорь Булыгин
Художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка»
Совершенно глупая фраза. Наличие кокарды не является главным показателем мужественности. Героические поступки не только в армии проявляются.
Сергей Бернгардт
Начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Бывает же, что не служат по состоянию здоровья или по другим причинам. Есть люди, которые служат государству иначе - служба бывает разная.
Юрий Яков
Директор центра эстетической медицины «Консул СТ»
В наши время, конечно, все ходили служить. А сегодня другое время... Но я за службу, чтобы все служили, конечно. Прошли армейскую школу – это хорошая закалка. Хотя сегодня служба по контракту развивается все больше и больше. Вот сейчас служат всего год. За год, я считаю мало чему можно научиться. Сегодня в армии новые технологии, новая электроника, оборудование. Поэтому год послужить – одно удовольствие.
Дмитрий Язовских
Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики в Администрации Нижнего Тагила
Эта фраза, действительно, спорная. Есть много людей, которые готовы нести службу, но по каким-то причинам не могут. Но, когда понадобится, они встанут на защиту Родины.
Алексей Канашин
Руководитель территориальной дирекции Банка «НЕЙВА» г. Нижний Тагил
В наши дни эта фраза не актуальна. Мужчине есть чем заняться: не обязательно служить в армии, чтобы быть настоящим мужчиной.
Как Вы проведете праздник, есть какие-то особенные традиции?
Игорь Булыгин
Художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка»
Этот день - хорошая возможность побыть с семьей.
Сергей Бернгардт
Начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Обычно я в этот день с семьей.
Петр Кравченко
Директор интерьер-салона «Адмирал»
В кругу семьи.
Юрий Яков
Директор в центра эстетической медицины «Консул СТ»
Мы собираемся с друзьями всегда. 23 февраля – хороший светлый праздник.
Дмитрий Язовских
Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики в Администрация Нижнего Тагила
Никаких особых традиций в этот день у меня нет. Проведу его на спортивной площадке.
Алексей Канашин
Руководитель территориальной дирекции Банка «НЕЙВА» г. Нижний Тагил
С друзьями поздравляемся, с сослуживцами. Отцов и дедов вспоминаем. А нас поздравляют наши жены и дети.
Редакция TagilCity.ru поздравляет всех мужчин и всех защитников с 23 февраля!
Текст: Камила Мориак
Оформление: Ксения Драницина
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