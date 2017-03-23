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Образование 0-18
Люди будущего
Фестиваль родительской культуры
22 апреля, Park Inn
22 апреля в Нижнем Тагиле в отеле Park Inn пройдет фестиваль родительской культуры.
Это будет очень полезное и интересное мероприятие и для будущих мам, и уже для состоявшихся родителей, и для бабушек, для дедушек, для педагогов - для всех людей, которые интересуются развитием будущего поколения. А для родителей это даже будет интересный отдых! На фестивале будет много выставок, будут специалисты и живое общение для родителей. Все гости получат очень полезную информацию, которая пригодится в реальном общении с детьми.

Татьяна Баландина
Ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила
Открытие фестиваля
10:00-11:00
Выставка мебели/одежды/материалов, отвечающих принципам Монтессори
Лекции
11:00-12:40
Перинатальный класс
«Общение с ребенком до рождения.
Актуальность партнерских родов»
Наталья Селиванова,
Наталья Козина
г. Нижний Тагил
Класс 0-3
«Развитие самостоятельности и независимости»
Татьяна Палкина,
г. Каменск-Уральский
Класс 3-6
«Обзорная экскурсия или эффективные особенности метода Монтессори»
Юрий Филев,
г. Улан-Удэ
Класс 6-12
«Изучение с погружением.
От иностранного языка до физики - один шаг»
Татьяна Баландина,
г. Нижний Тагил
Класс 12-18
«Нужды и характеристика подростков "Где у него кнопка?"»
Анна Гурарий,
г. Москва
Кофе-пауза
12:40-13:20
Выставка мебели/одежды/материалов, отвечающих принципам Монтессори
Лекции
13:20-15:00
Перинатальный класс
«Создание домашней среды для ребенка первого года жизни»
Виктория Жмакина,
г. Омск
Класс 0-3
«Как научить ребенка делать выбор и нести за него ответственность?»
Татьяна Палкина,
г. Каменск-Уральский
Класс 3-6
«Как подготовить ребенка к школе?»
Оксана Иванова,
г. Екатеринбург
Класс 6-12
«Принципы метапредметности в классе Монтессори»
Юрий Филев,
г. Улан-Удэ
Класс 12-18
«Подготовительная среда для подростков»
Анна Гурай,
г. Москва
Есть такой парадокс: нас в школе учили много чему. И часть знаний, которые мы получили в школе, никогда в жизни больше не пригодились. А вот быть родителями нас никто не учил. Очень часто родители это несут как некое бремя. Они переживают, что устали, им тяжело с ребенком, его некому отдать... После того, как люди побывают на фестивале родительской культуры и послушают лекторов, они полюбят быть родителями! Им будет интересно со своим ребенком, им будет интересно вместе развиваться.

Татьяна Баландина
Ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила
Кофе-пауза
15:00-15:20
Выставка мебели/одежды/материалов, отвечающих принципам Монтессори
Лекции
15:20-17:00
Перинатальный класс
«Секреты воспитания ребенка на первом году жизни»
Екатерина Солоненко,
г. Екатеринбург
Класс 0-3
«Капризы и как с ними бороться»
Татьяна Палкина,
г. Каменск-Уральский
Класс 3-6
«Цикличная логика построения упражнений практической жизни. Что лучше: искусственные знания или жизненные реалии?»
Оксана Иванова,
г. Екатеринбург
Класс 6-12
«Принципы метапредметности в классе Монтессори»
Юрий Филев,
г. Улан-Удэ
Класс 12-18
«Подготовительная среда для подростков»
Анна Гурай,
г. Москва
Закрытие фестиваля
17:00-18:00
Мы бы хотели, чтобы все родители Нижнего Тагила пришли к нам. Но принять на свой фестиваль мы сможет только 300 человек. А 100 мест уже забронировано. Успевайте!

Татьяна Баландина
Ведущий Монтессори-педагог Нижнего Тагила
Цена одного билета: 1500 рублей, до 1 апреля – 1200 рублей
Цена семейного билета «Мама+папа»: 2500 рублей, до 1 апреля – 2000 рублей
Заказ билетов по телефону 8 (3435) 927-100
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