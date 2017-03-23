Есть такой парадокс: нас в школе учили много чему. И часть знаний, которые мы получили в школе, никогда в жизни больше не пригодились. А вот быть родителями нас никто не учил. Очень часто родители это несут как некое бремя. Они переживают, что устали, им тяжело с ребенком, его некому отдать... После того, как люди побывают на фестивале родительской культуры и послушают лекторов, они полюбят быть родителями! Им будет интересно со своим ребенком, им будет интересно вместе развиваться.