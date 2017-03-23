Фестиваль родительской культуры 22 апреля, Park Inn
22 апреля в Нижнем Тагиле в отеле Park Inn пройдет фестиваль родительской культуры.
Это будет очень полезное и интересное мероприятие и для будущих мам, и уже для состоявшихся родителей, и для бабушек, для дедушек, для педагогов - для всех людей, которые интересуются развитием будущего поколения. А для родителей это даже будет интересный отдых! На фестивале будет много выставок, будут специалисты и живое общение для родителей. Все гости получат очень полезную информацию, которая пригодится в реальном общении с детьми.
«Создание домашней среды для ребенка первого года жизни»
Виктория Жмакина, г. Омск
Класс 0-3
«Как научить ребенка делать выбор и нести за него ответственность?»
Татьяна Палкина, г. Каменск-Уральский
Класс 3-6
«Как подготовить ребенка к школе?»
Оксана Иванова, г. Екатеринбург
Класс 6-12
«Принципы метапредметности в классе Монтессори»
Юрий Филев, г. Улан-Удэ
Класс 12-18
«Подготовительная среда для подростков»
Анна Гурай, г. Москва
Есть такой парадокс: нас в школе учили много чему. И часть знаний, которые мы получили в школе, никогда в жизни больше не пригодились. А вот быть родителями нас никто не учил. Очень часто родители это несут как некое бремя. Они переживают, что устали, им тяжело с ребенком, его некому отдать... После того, как люди побывают на фестивале родительской культуры и послушают лекторов, они полюбят быть родителями! Им будет интересно со своим ребенком, им будет интересно вместе развиваться.