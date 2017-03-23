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Новости Нижнего Тагила

Спорный спектакль в Нижнем Тагиле разрешили показывать зрителям: комиссия не нашла в постановке Татьяны Захаровой порнографии (ФОТО)

23 марта 2017, 20:50Добавить новость
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Вечером 23 марта - накануне премьеры - в Нижнем Тагиле состоялся комиссионный просмотр спектакля «С широко закрытыми глазами». Специалисты ознакомились с постановкой Татьяны Захаровой и разрешили показ зрителям.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле возник спор: является ли постановка достойной и этичной для демонстрации публике

23 марта в здании Молодежного театра собрались только приглашённые зрители. Среди них критики, искусствоведы, чиновники, а также просто неравнодушные к судьбе театра и постановки люди.

Спектакль продолжался 1 час 20 минут без перерывов, можно сказать, что для зрителей он прошёл на одном дыхании. 

Актёры представили публике историю аристократки Фрекен Жюли и её сложных взаимоотношений с подчинёнными. В этих отношениях переплелись любовь, ревность, сложные социальные противоречия и духовные вопросы. 

 

Нижний Тагил,актер,театр,молодежный театр,искусство,Татьяна Захарова,критики,Светлана Юрчишина,чиновники,культура,цензура

Артисты на прощальном поклоне. 

 

После состоявшегося пробного показа было проведено живое обсуждение увиденного, в котором приняли участие профессиональные театральные критики, журналисты и неравнодушные.

 

Критики высоко оценили работу актёров, исполнивших главные роли, а также похвалили режиссёра за смелость. По их словам, режиссёр Татьяна Захарова взялась за очень сложный материал, но, тем не менее, смогла достойно его представить.

 

Я хочу вас поздравить с новой работой. Профессиональной. Это очень хороший продукт. Мне очень жаль, что я не смогу присутствовать завтра на премьере. Конечно, как начальнику управления культуры было обидно слушать, когда некоторые говорили о том, что этот спектакль - эротика и порнография. Присутствие других чиновников - моя инициатива. Простите, что засомневалась в вас, но сегодня ни я, никто другой не увидел ничего подобного. Потому никто из чиновников не будет вмешиваться в репертуар. Будет жить этот спектакль или нет- решат время и зритель, -- отметила во время своего выступления начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

 

Нижний Тагил,актер,театр,молодежный театр,искусство,Татьяна Захарова,критики,Светлана Юрчишина,чиновники,культура,цензура

На фото: Светлана Юрчишина.

 

По окончании обсуждения, в разговоре с журналистом TagilCity.ru директор МБУК «Молодежный театр», кандидат на премию «Человек года-2017» - Юлия Журавлёва подтвердила, что, как и планировалось, увидеть данную постановку жители и гости Нижнего Тагила смогут 24 марта в 18:00 и в 25 марта в 17:00.

 

А если вы хотите посетить иное мероприятие - ознакомьтесь со свежим «Культобзором TagilCity.ru» на грядущие выходные.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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