«Особые» дети из Нижнего Тагила совершили очередной поход в «Кинозал» городской библиотеки (ФОТО)

Специалисты Центральной городской библиотеки приготовили для «особых» детей Нижнего Тагила очередную встречу в специальном кинотеатре, где дети смотрят мультфильмы посредством тифлокомментирования.

В специально подготовленном «Кинозале» пришедшие в библиотеку дети изучали животных на примере мультфильма - экранизации знаменитой книги «Дядя Федор, пёс и кот» Эдуарда Успенского.



Юные тагильчане знакомились с описанием героев, угадывали их по рельефно-графическим следам. Кроме того, каждый сделал себе зайку из мягкой ткани.



В заключение кинопросмотра ребятам раздали конфеты и приглашение в «Кинозал» на осенних каникулах.

Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила