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Новости Нижнего Тагила

«Особые» дети из Нижнего Тагила совершили очередной поход в «Кинозал» городской библиотеки (ФОТО)

23 июля 2017, 10:15Добавить новость
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Специалисты Центральной городской библиотеки приготовили для «особых» детей Нижнего Тагила очередную встречу в специальном кинотеатре, где дети смотрят мультфильмы посредством тифлокомментирования.

В специально подготовленном «Кинозале» пришедшие в библиотеку дети изучали животных на примере мультфильма - экранизации знаменитой книги «Дядя Федор, пёс и кот» Эдуарда Успенского.

Юные тагильчане знакомились с описанием героев, угадывали их по рельефно-графическим следам. Кроме того, каждый сделал себе зайку из мягкой ткани. 


В заключение кинопросмотра ребятам раздали конфеты и приглашение в «Кинозал» на осенних каникулах.

 

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Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила
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