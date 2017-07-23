Студент из Германии Кензо Вайс рассказал жителям Нижнего Тагила о своей жизни и культуре двух стран (ФОТО)

21 июля тагильчане получили возможность лично встретиться со студентом из Германии Кензо Вайсом. Молодой человек прибыл в Нижний Тагил в рамках образовательного проекта Ирины Борисенко «Вместе вокруг света».

Кензо прилетел в Россию, чтобы попрактиковаться в русском языке: он изучает его в вузе. Интересно, что прибывший из Германии гость несёт в себе культуру двух народов: его мама - японка, а папа - немец. Благодаря этому тагильчане на встрече смогли познакомиться с культурой сразу двух стран.





Гости - школьники, студенты, пенсионеры - услышали рассказы о достопримечательностях и городах Германии, о большой немецко-японской семье. Тагильчане удивились, когда узнали, что до 10-го класса Кензо не получал оценок. В школе он изучал даже садоводство и актерское мастерство.





Кензо поделился собственным мнением о различиях двух культур - немецкой и японской. Так, немцы всегда стремятся отстаивать свою точку зрения, а сдержанные японцы, наоборот, не высказывают свои взгляды.



Студент из Германии около года работал в пансионате для престарелых в Японии и за это время заслужил любовь своих подопечных.



Во время встречи молодой человек исполнил присутствующим песни на немецком, японском и даже русском языках.

Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила



Тагильчане задавали интересному гостю вопрос за вопросом. Они узнали, что Кензо мечтает прочитать в оригинале «Войну и мир», а вот с «Преступлением и наказанием» уже знаком. Аудитория постарше с интересом узнала, что пенсионеры в Германии очень много путешествуют, а в магазинах и развлекательных центрах им очень часто делают весомые скидки.

Все остались довольны общением с иностранцем, об этом рассказали в пресс-службе библиотеки. Так, оказалось, что стать ближе совсем не сложно - общение разрушит любые стены.