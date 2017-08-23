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Новости Нижнего Тагила

Последняя «Гонка героев» сезона состоится в Нижнем Тагиле 2 сентября: не упустите шанс испытать себя! (ФОТО)

23 августа 2017, 14:40Добавить новость
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Торжественное открытие последней в сезоне гонки «Гонка героев. Новая высота» состоится в Нижнем Тагиле 2 сентября в 11:00.

В рамках проекта каждому из отважных участников гонки предстоит пробежать по специально подготовленной 9-киллометровой трассе с уральским горным ландшафтом и неожиданными препятствиями.

По словам организаторов, «Гонка героев. Новая высота» - не просто бег по пересёчённой местности, а настоящее испытание, для прохождения которого спортсмену предстоит задействовать все группы мышц. Героев ждут «рукоходы», тоннели и настоящие «полосы разведчика». 

 

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Стартовать участники гонки будут по 50 человек с получасовым интервалом. Бежать можно как индивидуально, так и в составе команды.

И участникам, и зрителям предстоящего мероприятия будет организован бесплатный трансфер до места гонки из Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Напомним, предыдущая «Гонка героев» проходила в Нижнем Тагиле на «Горе Белая» 24 июня. В ней приняли участие более тысячи человек со всей Свердловской области.

 

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Фото: семиметровый «Эверест», который покорился далеко не каждому участнику предыдущей гонки, 24 июня, 2017 г.  


По словам организаторов сентябрьской гонки, новый формат популярного забега «Гонка Героев. Новая высота» - для одних участников это альтернатива обычному активному отдыху, а для других - настоящий проводник в мир спорта и здорового образа жизни.

Всю необходимую информацию об условиях участия в гонке можно найти на сайте проекта: лигагероев.рф и в его сообществах в социальных сетях.

Торжественное открытие последней «Гонки героев» летнего сезона в Нижнем Тагиле состоится на территории комплекса «Гора Белая» 2 сентября в 11:00. Старт первой волны участников намечен на 12:00.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
6whnyf32 23.08.2017 20:13:49 #
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