Последняя «Гонка героев» сезона состоится в Нижнем Тагиле 2 сентября: не упустите шанс испытать себя! (ФОТО)

Торжественное открытие последней в сезоне гонки «Гонка героев. Новая высота» состоится в Нижнем Тагиле 2 сентября в 11:00.

В рамках проекта каждому из отважных участников гонки предстоит пробежать по специально подготовленной 9-киллометровой трассе с уральским горным ландшафтом и неожиданными препятствиями.



По словам организаторов, «Гонка героев. Новая высота» - не просто бег по пересёчённой местности, а настоящее испытание, для прохождения которого спортсмену предстоит задействовать все группы мышц. Героев ждут «рукоходы», тоннели и настоящие «полосы разведчика».



Стартовать участники гонки будут по 50 человек с получасовым интервалом. Бежать можно как индивидуально, так и в составе команды.



И участникам, и зрителям предстоящего мероприятия будет организован бесплатный трансфер до места гонки из Нижнего Тагила и Екатеринбурга.



Напомним, предыдущая «Гонка героев» проходила в Нижнем Тагиле на «Горе Белая» 24 июня. В ней приняли участие более тысячи человек со всей Свердловской области.

Фото: семиметровый «Эверест», который покорился далеко не каждому участнику предыдущей гонки, 24 июня, 2017 г.



По словам организаторов сентябрьской гонки, новый формат популярного забега «Гонка Героев. Новая высота» - для одних участников это альтернатива обычному активному отдыху, а для других - настоящий проводник в мир спорта и здорового образа жизни.



Всю необходимую информацию об условиях участия в гонке можно найти на сайте проекта: лигагероев.рф и в его сообществах в социальных сетях.



Торжественное открытие последней «Гонки героев» летнего сезона в Нижнем Тагиле состоится на территории комплекса «Гора Белая» 2 сентября в 11:00. Старт первой волны участников намечен на 12:00.