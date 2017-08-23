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Новости Нижнего Тагила

Сеть тематических музыкальных подборок появилась в «Одноклассниках» (ФОТО)

23 августа 2017, 14:20Добавить новость
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Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый проект в музыкальном разделе «Сборники».

В музыкальном разделе соцсети «Одноклассники» появилась сеть тематических подборок, где произведения сгруппированы по определенному настроению, жанру или ситуации.

Сейчас в «ОК» существует шесть основных блоков по темам: настроение, спорт, работа, хиты музыкальных чартов, хиты всех времен и рекомендации профессионалов. Далее коллекция будет еще пополняться. Новый проект призван расширить возможности пользователей для ознакомления с новыми исполнителями и увеличить количество прослушиваний в соцсети.

 

Составлением плейлистов занимаются музыкальные редакторы «Одноклассников», но также в этих подборках есть популярные плейлисты от пользователей. Информацию о новинках «Сборников» можно будет узнать в группе «Музыка в ОК» и других музыкальных сообществах соцсети. Тематические подборки доступны в веб-версии социальной сети. Позже они появятся в приложениях ОК на iOS и Android.

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Фото: социальная сеть «Одноклассники»

 

Вот как прокомментировал появление нового проекта руководитель направления «Музыка в «Одноклассниках» Владимир Кочетков:

С помощью новых тематических подборок пользователи смогут быстро найти подходящую музыку и не ограничиваться только любимыми артистами. Сейчас 20% прослушиваний музыки в ОК приходится на сборники. Уверены, что редакторские и экспертные подборки дадут еще больше прослушиваний, поскольку в поисках новой музыки пользователи любят руководствоваться мнением музыкальных экспертов. Новые подборки – это также эффективный маркетинговый инструмент, который поможет лейблам увеличить прослушивания артистов и свои доходы.

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