Сеть тематических музыкальных подборок появилась в «Одноклассниках» (ФОТО)

Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый проект в музыкальном разделе «Сборники».

В музыкальном разделе соцсети «Одноклассники» появилась сеть тематических подборок, где произведения сгруппированы по определенному настроению, жанру или ситуации.





Сейчас в «ОК» существует шесть основных блоков по темам: настроение, спорт, работа, хиты музыкальных чартов, хиты всех времен и рекомендации профессионалов. Далее коллекция будет еще пополняться. Новый проект призван расширить возможности пользователей для ознакомления с новыми исполнителями и увеличить количество прослушиваний в соцсети.

Составлением плейлистов занимаются музыкальные редакторы «Одноклассников», но также в этих подборках есть популярные плейлисты от пользователей. Информацию о новинках «Сборников» можно будет узнать в группе «Музыка в ОК» и других музыкальных сообществах соцсети. Тематические подборки доступны в веб-версии социальной сети. Позже они появятся в приложениях ОК на iOS и Android.





Фото: социальная сеть «Одноклассники»

Вот как прокомментировал появление нового проекта руководитель направления «Музыка в «Одноклассниках» Владимир Кочетков:



