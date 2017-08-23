Тагильские ребята попробовали себя в качестве мультипликаторов на занятиях в городской библиотеке №7 (ФОТО)

Всем участникам хотелось увидеть итог своих стараний – мультфильм «Храбрый заяц». Как рассказали в пресс-службе библиотеки, ребята не постеснялись сами оказаться в кадре. В послесловии к мультфильму юные мультипликаторы рассказали про героев собственного изготовления, об их характерах и особенностях.



На презентации пластилиновой картины для юных создателей провели викторину на тему русских и зарубежных сказок. У игроков практически на каждый вопрос был ответ, с заданием справились все.



По итогам цикла занятий ребятам вручили сюрпризы к 1 сентября – блокноты и ручки. Также детей порадовали мягкими игрушками.

Фото: пресс-служба Центральной городской библиотеки