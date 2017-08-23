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Новости Нижнего Тагила

Тагильские ребята попробовали себя в качестве мультипликаторов на занятиях в городской библиотеке №7 (ФОТО)

23 августа 2017, 06:30Добавить новость
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В августе многодетные и замещающие семьи Нижнего Тагила посетили цикл занятий по созданию пластилиновых мультфильмов – «Подарок своими руками». Занимательные уроки проходили в городской библиотеке №7.

Всем участникам хотелось увидеть итог своих стараний – мультфильм «Храбрый заяц». Как рассказали в пресс-службе библиотеки, ребята не постеснялись сами оказаться в кадре. В послесловии к мультфильму юные мультипликаторы рассказали про героев собственного изготовления, об их характерах и особенностях.

На презентации пластилиновой картины для юных создателей провели викторину на тему русских и зарубежных сказок. У игроков практически на каждый вопрос был ответ, с заданием справились все.

По итогам цикла занятий ребятам вручили сюрпризы к 1 сентября – блокноты и ручки. Также детей порадовали мягкими игрушками.

 

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Фото: пресс-служба Центральной городской библиотеки
 
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