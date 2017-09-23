Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов получил орден за развитие отечественного цирка (ФОТО)

23 сентября Нижнетагильский цирк посетили представители Росгосцирка. Они поздравили тагильчан с открытием и наградили Главу города Сергея Носова орденом. Нижнетагильский цирк 23 сентября покажет свое первое выступление после открытия. Перед началом программы Росгосцирк вручил Сергею Носову орден за развитие российского цирка.
Все гости, особенно маленькие посетители, с нетерпением ждут начала представления. Тех, кто не успел попасть на торжественное открытие 23 сентября, Нижнетагильский цирк ждет каждую субботу и воскресенье в 12 и 16 часов до 8 октября.