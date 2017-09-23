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Новости Нижнего Тагила

Открытый фестиваль документального кино пройдет в Нижнем Тагиле с 1 октября

23 сентября 2017, 12:35Добавить новость
Екатеринбург,конкурс,Нижний Тагил,отдых,Красногвардеец,документальный фильм,фестиваль,кинотеатр
В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге в октябре стартует очередной Открытый фестиваль документального кино «Россия», по итогам которого определятся лучшие кинодокументалисты страны.

С 1 по 5 октября в Нижнем Тагиле пройдет ежегодный фестиваль документального кино «Россия». Открытие пройдет одновременно в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В фестивале будут участвовать конкурсные картины документалистов со всей страны.

 

В Нижнем Тагиле показ фильмов будет проходить в кинотеатре «Красногвардеец». Ежедневно будут проводиться дневные и вечерние просмотры, в каждом – по 4-5 картин. В перерывах между конкурсными фильмами гости фестиваля могут познакомиться с интересными информационными программами, а также познакомиться с творческими людьми со всей России.

 

Зрители будут не только знакомиться с документальным кино, но и участвовать в голосовании на «Приз зрительских симпатий». По итогам каждого конкурсного дня результаты голосования будут отправляться в Екатеринбург. В конце фестиваля по итогам совместного голосования между городами победителям будут вручены призы зрительских симпатий, пишет киновидеодосуговый центр «Красногвардеец».

 
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