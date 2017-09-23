Премьерное выступление завершилось в Нижнетагильском цирке (ФОТО)

В Нижнетагильском цирке окончено первое выступление. Тагильчане увидели уникальную программу «Здравствуйте, друзья!», которая была составлена специально для торжественного открытия обновленного цирка.





На арене выступили морские львы, дрессированные медведи и обезьяны. Маленьких зрителей порадовали забавные дрессированные гуси и кошки. Также выступила команда доберманов, которые синхронно выполняли трюки. Веселили гостей клоуны Вас и Стас.





Гимнастка покорила тагильчан сложным и оригинальным выступлением на трапеции. Жонглеры показали шоу с применением огня, а акробатический ансамбль удивил публику выступлением на подкидных досках.



