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Новости Нижнего Тагила

Премьерное выступление завершилось в Нижнетагильском цирке (ФОТО)

23 сентября 2017, 18:50Добавить новость
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Завершилось премьерное выступление артистов, которое было приурочено к торжественному открытию Нижнетагильского цирка.

В Нижнетагильском цирке окончено первое выступление. Тагильчане увидели уникальную программу «Здравствуйте, друзья!», которая была составлена специально для торжественного открытия обновленного цирка.

На арене выступили морские львы, дрессированные медведи и обезьяны. Маленьких зрителей порадовали забавные дрессированные гуси и кошки. Также выступила команда доберманов, которые синхронно выполняли трюки. Веселили гостей клоуны Вас и Стас.

Гимнастка покорила тагильчан сложным и оригинальным выступлением на трапеции. Жонглеры показали шоу с применением огня, а акробатический ансамбль удивил публику выступлением на подкидных досках.

Фотоотчет: Открытие цирка в Нижнем Тагиле, 2017 год

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