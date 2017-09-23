Школьники Свердловской области пройдут по маршруту памяти семьи Романовых (ФОТО)

В Свердловской области появится новый туристический маршрут, приуроченный к столетию гибели Романовых.

Экскурсии для школьников будут проходить в 11 святых местах области. Все желающие смогут посетить храмы Екатеринбурга, Алапаевска и Верхотурья, а также и другие места, связанные с памятью о царской семье.





Как рассказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, программы «Царского маршрута» могут быть как однодневными, так и рассчитанными на несколько дней. Экскурсии начнутся с октября 2017 года, но основной пик желающих ожидают весной и летом 2018 года.





Несмотря на то, что программа разрабатывалась для школьников, она будет интересна и взрослым туристам, в том числе иностранцам. Экскурсионные группы будут передвигаться на автобусах, также есть маршруты, основанные на ж/д переездах. Ожидается, что в будущем программа будет расширяться, появятся новые объекты, пишет Е1.





Фото: Е1