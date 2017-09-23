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Новости Нижнего Тагила

Школьники Свердловской области пройдут по маршруту памяти семьи Романовых (ФОТО)

23 сентября 2017, 12:00Добавить новость
дети,Свердловская область,школьники,экскурсия,романовы,царский маршрут,храм
В Свердловской области появится новый туристический маршрут, приуроченный к столетию гибели Романовых.

Экскурсии для школьников будут проходить в 11 святых местах области. Все желающие смогут посетить храмы Екатеринбурга, Алапаевска и Верхотурья, а также и другие места, связанные с памятью о царской семье.

Как рассказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, программы «Царского маршрута» могут быть как однодневными, так и рассчитанными на несколько дней. Экскурсии начнутся с октября 2017 года, но основной пик желающих ожидают весной и летом 2018 года.

Несмотря на то, что программа разрабатывалась для школьников, она будет интересна и взрослым туристам, в том числе иностранцам. Экскурсионные группы будут передвигаться на автобусах, также есть маршруты, основанные на ж/д переездах. Ожидается, что в будущем программа будет расширяться, появятся новые объекты, пишет Е1.

дети,Свердловская область,школьники,экскурсия,романовы,царский маршрут,храм

Фото: Е1

 

 
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