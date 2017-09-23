Тагильчане посетили торжественное открытие Нижнетагильского цирка (ФОТО)

Обновленный Нижнетагильский цирк открыл свои двери для тагильчан. На торжественном открытии побывал Глава города Сергей Носов. Он первым оставил в Книге впечатлений свой отзыв вместе с автографом:





Всем гостям Нижнетагильского цирка! Надеюсь, Вам понравится. Мы старались, -- написал Сергей Носов на первой странице Книги Впечатлений.



Маленькие гости цирка успели оценить красочную зону отдыха и цветные картины животных на стенах. Сейчас артисты и гости готовятся к первому представлению.



