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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане посетили торжественное открытие Нижнетагильского цирка (ФОТО)

23 сентября 2017, 14:10Добавить новость
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В Нижнем Тагиле началось торжественное открытие обновленного цирка.

Обновленный Нижнетагильский цирк открыл свои двери для тагильчан. На торжественном открытии побывал Глава города Сергей Носов. Он первым оставил в Книге впечатлений свой отзыв вместе с автографом:

Всем гостям Нижнетагильского цирка! Надеюсь, Вам понравится. Мы старались, -- написал Сергей Носов на первой странице Книги Впечатлений.


Маленькие гости цирка успели оценить красочную зону отдыха и цветные картины животных на стенах. Сейчас артисты и гости готовятся к первому представлению.

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Фотоотчет: Открытие цирка в Нижнем Тагиле, 2017 год

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