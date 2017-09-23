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Новости Нижнего Тагила

Тагильские студенты приняли участие в эко-сплаве «Оберегаем» (ФОТО)

23 сентября 2017, 11:30Добавить новость
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Студенты Нижнего Тагила провели субботник на берегах реки Чусовой в рамках экологического сплава.

21 сентября на берегах реки Чусовой прошел первый в Нижнем Тагиле экологический сплав «оБЕРЕГАем». В процессе мероприятия тагильские студенты организовали большой субботник, посвященный году экологии в России.

Всего в сплаве приняли участие около 60 человек, в их числе – студенты Нижнетагильского колледжа им. Демидова, учащиеся НТГСПИ, студенты машиностроительного техникума и представители городской станции юных туристов. Все участники поделились на 2 команды, каждая взяла свой участок.

Ребята получили инструктаж от руководителей по технике безопасности и узнали о целях их похода. Директор природного парка рассказал студентам, что Чусовая является крупнейшей природоохранной зоной. Ежегодно сотрудники вывозят с ее территории тысячи тонн мусора. Самый большой вред экология получает от стоянок самостоятельных туристов, которые чаще всего оставляют отходы на берегу реки.

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По результатам рейда, тагильчане собрали 52 мешка мусора. Студенты также оценили красоту осенней Чусовой, подвели итоги сплава за ужином у костра. Участникам обеих команд вручили памятные призы и сувениры, пишет центр развития туризма города Нижний Тагил.

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Фото:  Центр развития туризма города Нижний Тагил

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