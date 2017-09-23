Тагильские студенты приняли участие в эко-сплаве «Оберегаем» (ФОТО)

21 сентября на берегах реки Чусовой прошел первый в Нижнем Тагиле экологический сплав «оБЕРЕГАем». В процессе мероприятия тагильские студенты организовали большой субботник, посвященный году экологии в России.





Всего в сплаве приняли участие около 60 человек, в их числе – студенты Нижнетагильского колледжа им. Демидова, учащиеся НТГСПИ, студенты машиностроительного техникума и представители городской станции юных туристов. Все участники поделились на 2 команды, каждая взяла свой участок.





Ребята получили инструктаж от руководителей по технике безопасности и узнали о целях их похода. Директор природного парка рассказал студентам, что Чусовая является крупнейшей природоохранной зоной. Ежегодно сотрудники вывозят с ее территории тысячи тонн мусора. Самый большой вред экология получает от стоянок самостоятельных туристов, которые чаще всего оставляют отходы на берегу реки.





По результатам рейда, тагильчане собрали 52 мешка мусора. Студенты также оценили красоту осенней Чусовой, подвели итоги сплава за ужином у костра. Участникам обеих команд вручили памятные призы и сувениры, пишет центр развития туризма города Нижний Тагил.





Фото: Центр развития туризма города Нижний Тагил