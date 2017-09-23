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Новости Нижнего Тагила

Тагильские ветераны исполнили роли героев сказов Бажова (ФОТО)

23 сентября 2017, 09:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле состоялся восьмой по счёту творческий фестиваль среди пенсионеров и ветеранов – «Салют победы».

В мероприятие вошли «весёлые старты», сражения по шахматам и шашкам, стрельбе, а также выставка урожая.

Творческие способности были продемонстрированы 20 сентября в ДЮЦ «Мир». Конкурс под названием «Хочу в артисты» объединил пожилых тагильчан общей темой – сказы Павла Бажова.

Жюри должно было сделать нелёгкий выбор, ведь все выступления были яркими и запоминающимися. Лучшими стали ветераны ВГОКа, затем расположились ветераны Рудника им. III Интернационала и представители предприятия Уралхимпласт.

 

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Добавим, что победа в конкурсе приносит заветные баллы в копилку того или иного района. Торжественное награждение пройдет в конце сентября на собрании, посвященному Дню пожилого человека.

 

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Фото: официальный сайт Нижнего Тагила

 

 
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