Тагильские ветераны исполнили роли героев сказов Бажова (ФОТО)

В мероприятие вошли «весёлые старты», сражения по шахматам и шашкам, стрельбе, а также выставка урожая.



Творческие способности были продемонстрированы 20 сентября в ДЮЦ «Мир». Конкурс под названием «Хочу в артисты» объединил пожилых тагильчан общей темой – сказы Павла Бажова.



Жюри должно было сделать нелёгкий выбор, ведь все выступления были яркими и запоминающимися. Лучшими стали ветераны ВГОКа, затем расположились ветераны Рудника им. III Интернационала и представители предприятия Уралхимпласт.



Добавим, что победа в конкурсе приносит заветные баллы в копилку того или иного района. Торжественное награждение пройдет в конце сентября на собрании, посвященному Дню пожилого человека.

Фото: официальный сайт Нижнего Тагила