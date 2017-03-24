150 школьников сыграли в «Малахитовый квест» на набережной Нижнего Тагила (ФОТО)

Предпоследняя пятница марта выдалась в Нижнем Тагиле хмурой. Однако это не смогло испортить настроение детям. Как только был объявлен старт, они со всех ног побежали к ближайшему этапу, чтобы поскорее заработать первые наклейки на карту. Но обо всём по порядку.

На мероприятие зарегистрировались 36 команд. Перед началом ведущий объяснил ребятам правила. Команды должны были выполнить 10 заданий и получить за это баллы и 10 наклеек с изображением достопримечательностей Нижнего Тагила. Последние надо было вклеить в выданную карту на правильные места, за это начислялись дополнительные баллы. Кроме того, игра включала в себя поиск кодов и ответы на вопросы.

Как только игра началась, команды побежали по набережной к контрольным точкам. Там они катали мячик на натянутой ткани, носили воду в ложках, на скорость пролезали в веревочное кольцо и бросали мячики в ведро. Последнее упражнение многих заставило поволноваться, потому что мячики перелетали или перескакивали мишени. Порой команды собирались на краю тротуара или у какой-нибудь лавочки, чтобы обсудить свои следующие действия или посмотреть карту.

Основательно набегавшись и выполнив все задания, школьники снова собрались у центрального фонтана. Там они угощались горячим чаем с сушками и печеньем. Тем временем организаторы подсчитали баллы у команд, а затем объявили результаты. Победителем и обладателем кубка стала команда «Соболята». Она, а также другие команды, получили различные призы. А каждый участвовавший в «Малахитовом квесте» ребенок получил небольшой памятный подарок — заряженный на удачу камешек.

«Соболята»

Глядя на лица и эмоции детей можно было заключить, что игра им понравилась. Недаром на вопрос ведущего «Понравилось вам? Ещё будем проводить?», прозвучало дружное «Да!».

«Да!»