| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Уроженка Нижнего Тагила представит Свердловскую область на конкурсе красоты «Мисс Россия-2017»

24 марта 2017, 08:40Добавить новость
город,Екатеринбург,конкурс,Нижний Тагил,победа,Россия,Свердловская область,студенты,школа,вице-мисс,мисс,мисс Россия
Уроженка Нижнего Тагила Ирина Воржева поборется за корону «Мисс Россия-2017».

В свое время девушка окончила нижнетагильскую гимназию №18, затем поступила в Уральский государственный университет путей сообщения. Ирине 22 года.

От Свердловской области на конкурсе также выступает «Мисс Екатеринбург 2016» Елизавета Аниховская. Девушки вошли в число пятидесяти финалистов конкурса, пишет «Областная газета». 15 апреля состоится заключительный этап.

А в 2016 году Ирина Воржева на конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» стала вице-мисс. Это дало ей право отбираться на главную корону России. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , ,
Финал конкурса «Вектор успеха» прошел в Нижнем Тагиле: тагильчане среди победителей 14 декабря 2016, 08:10
Конкурс среди юных пожарных пройдет в Нижнем Тагиле 16 марта 14 марта, 09:00
Тагильчане стали призерами в чемпионате по пожарно-прикладному спорту (ФОТО) 1 декабря 2016, 08:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 5
Подписаться на новости