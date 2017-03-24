Уроженка Нижнего Тагила представит Свердловскую область на конкурсе красоты «Мисс Россия-2017»

В свое время девушка окончила нижнетагильскую гимназию №18, затем поступила в Уральский государственный университет путей сообщения. Ирине 22 года.



От Свердловской области на конкурсе также выступает «Мисс Екатеринбург 2016» Елизавета Аниховская. Девушки вошли в число пятидесяти финалистов конкурса, пишет «Областная газета». 15 апреля состоится заключительный этап.



А в 2016 году Ирина Воржева на конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» стала вице-мисс. Это дало ей право отбираться на главную корону России.