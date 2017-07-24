Массовое крещение пройдет на реке Чусовой 28 июля

Организаторами выступил Князе-Владимирский храм, чьим покровителем является князь Владимир, крестивший Русь в 988 году. Официальный статус праздник получил 28 июля 2010 года.





Мероприятие начнется с молебна на реке, после которого состоится Божественная литургия, а затем и само крещение. Далее верующие совершат крёстный ход, передают Вечерние ведомости.





В программе – трапеза, костюмированные постановочные бои, хороводы и конкурсы. Кроме того, перед верующими выступят уральские ложкари «Парни саб-ложки».





Сообщается, что принимать крещение в этот день намерены более ста человек. Ещё 250 свердловчан прибудут в поселок в качестве гостей.