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Новости Нижнего Тагила

Массовое крещение пройдет на реке Чусовой 28 июля

24 июля 2017, 08:30Добавить новость
праздник,Россия,Свердловская область
28 июля в поселке Станционный-Полевской на реке Чусовой состоится массовое крещение.

Организаторами выступил Князе-Владимирский храм, чьим покровителем является князь Владимир, крестивший Русь в 988 году. Официальный статус праздник получил 28 июля 2010 года.

Мероприятие начнется с молебна на реке, после которого состоится Божественная литургия, а затем и само крещение. Далее верующие совершат крёстный ход, передают Вечерние ведомости.

В программе – трапеза, костюмированные постановочные бои, хороводы и конкурсы. Кроме того, перед верующими выступят уральские ложкари «Парни саб-ложки».

Сообщается, что принимать крещение в этот день намерены более ста человек. Ещё 250 свердловчан прибудут в поселок в качестве гостей.

 
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