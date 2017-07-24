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Новости Нижнего Тагила

Члены общества инвалидов Дзержинского района Нижнего Тагила активно проводят летнее время (ФОТО)

24 июля 2017, 17:35Добавить новость
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И дети, и взрослые, состоящие в ВОИ Дзержинского района Нижнего Тагила, находят для себя различные формы отдыха летом, чтобы провести время интересно и с пользой.

Так, 21 июля в помещении общества инвалидов Дзержинского района Нижнего Тагила состоялся турнир по настольному теннису.

В нем принимали участие мужчины и женщины различных возрастов и уровня подготовки.

Среди женщин определились победители. Первое место завоевала Татьяна Соловьева. Второе – досталось Людмиле Лумповой. Анастасия Мелехова заняла третье место.

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Среди мужчин первым стал Олег Вахонин. Второе место занял Владимир Рымашевский. Третьим стал Алексей Бердников.

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Все победители получили грамоты и подарки. Завершением спортивного праздника стало чаепитие.

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Дети тоже не остались без внимания. Они в очередной раз собрались возле КРЦ «Россия», чтобы отдохнуть и провести время на аттракционах.

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Фото: ДРО ООО ВОИ Нижнего Тагила

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