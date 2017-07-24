Члены общества инвалидов Дзержинского района Нижнего Тагила активно проводят летнее время (ФОТО)

Так, 21 июля в помещении общества инвалидов Дзержинского района Нижнего Тагила состоялся турнир по настольному теннису.





В нем принимали участие мужчины и женщины различных возрастов и уровня подготовки.





Среди женщин определились победители. Первое место завоевала Татьяна Соловьева. Второе – досталось Людмиле Лумповой. Анастасия Мелехова заняла третье место.





Среди мужчин первым стал Олег Вахонин. Второе место занял Владимир Рымашевский. Третьим стал Алексей Бердников.





Все победители получили грамоты и подарки. Завершением спортивного праздника стало чаепитие.





Дети тоже не остались без внимания. Они в очередной раз собрались возле КРЦ «Россия», чтобы отдохнуть и провести время на аттракционах.





Фото: ДРО ООО ВОИ Нижнего Тагила