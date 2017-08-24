Последние летние смены завершаются в загородных лагерях Нижнего Тагила (ФОТО)

Летние смены в лагерях, где отдыхают юные тагильчане, подходят к концу. 28 августа закроется смена в «Звёздном», а 30 августа с ребятами попрощается «Золотой луг».
Накануне заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров на праздничном мероприятии оценил, как отдыхают ребята, передает пресс-служба мэрии.
В лагере гостям рассказали, что смена в августе проходила под знаком 295-летия города. Дети во время отдыха изучали историю Нижнего Тагила, участвовали в викторинах, квестах и конкурсах.
Итогом празднования стала инсталляция, которую создали 217 ребят при участии 33 педагогов.
Праздник удался, особое настроение создала по-настоящему летняя погода. Ребята пели, танцевали, показывали представления, отражая практически все сферы жизни Нижнего Тагила.
Фото: официальный сайт Нижнего Тагила