Прямые трансляции мероприятий всероссийской акции «Ночь кино» пройдут в соцсети «Одноклассники»

При поддержке Министерства культуры РФ в социальной сети «Одноклассники» будут транслироваться в прямом эфире несколько мероприятий всероссийской акции «Ночь кино».

27 августа в рамках акции «Ночь кино» «Одноклассники» проведут прямые трансляции премьеры спектакля «3D-кино», творческие встречи с актрисой Натальей Гончаровой, режиссером Владимиром Краснопольским и другие мероприятия.





В 14:00 зрителям покажут презентацию комикса «Пожар Москвы»: ею откроется акция в «ОК». В 18:00 и 19:00 в группе портала «Культура.РФ» пользователям будут предложены лекции о кинематографе.





Сразу две трансляции - премьера спектакля «3D-кино» в Сочи от воспитанников студии Константина Хабенского и творческая встреча в культурном центре «Барвиха» - состоятся в 18:30.