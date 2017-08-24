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Новости Нижнего Тагила

Прямые трансляции мероприятий всероссийской акции «Ночь кино» пройдут в соцсети «Одноклассники»

24 августа 2017, 18:35Добавить новость
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При поддержке Министерства культуры РФ в социальной сети «Одноклассники» будут транслироваться в прямом эфире несколько мероприятий всероссийской акции «Ночь кино».

27 августа в рамках акции «Ночь кино» «Одноклассники» проведут прямые трансляции премьеры спектакля «3D-кино», творческие встречи с актрисой Натальей Гончаровой, режиссером Владимиром Краснопольским и другие мероприятия.

В 14:00 зрителям покажут презентацию комикса «Пожар Москвы»: ею откроется акция в «ОК». В 18:00 и 19:00 в группе портала «Культура.РФ» пользователям будут предложены лекции о кинематографе.

Сразу две трансляции - премьера спектакля «3D-кино» в Сочи от воспитанников студии Константина Хабенского и творческая встреча в культурном центре «Барвиха» - состоятся в 18:30.  

 

 

 
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