Россияне не смогут полететь в Египет до конца 2017 года

Чартерные рейсы в курортные места Египта не будут возобновлены.

Россия остается не уверена в безопасности египетских аэропортов. Улучшение ситуации в этой части наблюдается только в Каире, куда может быть открыто авиасообщение в первую очередь.





Тем не менее, в 2017 году этого не произойдет. Решение данного вопроса находится в стадии переговоров. До 30 сентября запланировано провести инспекционные проверки в аэропортах в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, как сообщает газета «Известия». Таким образом, в 2017 году российские туристы не смогут отдохнуть на египетских курортах.