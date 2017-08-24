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Новости Нижнего Тагила

Россияне не смогут полететь в Египет до конца 2017 года

24 августа 2017, 22:10Добавить новость
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Чартерные рейсы в курортные места Египта не будут возобновлены.

Россия остается не уверена в безопасности египетских аэропортов. Улучшение ситуации в этой части наблюдается только в Каире, куда может быть открыто авиасообщение в первую очередь.

Тем не менее, в 2017 году этого не произойдет. Решение данного вопроса находится в стадии переговоров. До 30 сентября запланировано провести инспекционные проверки в аэропортах в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, как сообщает газета «Известия». Таким образом, в 2017 году российские туристы не смогут отдохнуть на египетских курортах. 

 

 
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