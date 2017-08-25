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Новости Нижнего Тагила

Более 600 полицейских будут обеспечивать безопасность детей 1 сентября в Нижнем Тагиле

25 августа 2017, 09:00Добавить новость
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Накануне в нижнетагильской полиции обсудили вопросы охраны общественного порядка в городе во время празднования 1 сентября. Совещание в главном управлении состоялось под председательством начальника полиции полковника Ибрагима Абдулкадырова.

Известно, что в День знаний торжественные линейки пройдут в 82 школах города и Горноуральского городского округа. В них примут участие 55 тысяч человек, 39 тысяч из которых – учащиеся.

Обеспечивать безопасность будут около 600 правоохранителей и порядка 40 работников ЧОП.

Рабочий день для сотрудников полиции начнется в 6 часов утра. В это время пройдут инструктажи для личного состава ГУ МВД в Нижнем Тагиле.

Сотрудники полиции будут обеспечены ручными металлодетекторами для предупреждения террористических угроз.

В завершение совещания полковник Абдулкадыров призвал подчинённых внимательно и деликатно относиться к просьбам граждан о помощи, чтобы ничего не омрачило праздник.

 

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Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила
 
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