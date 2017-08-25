Более 600 полицейских будут обеспечивать безопасность детей 1 сентября в Нижнем Тагиле

Известно, что в День знаний торжественные линейки пройдут в 82 школах города и Горноуральского городского округа. В них примут участие 55 тысяч человек, 39 тысяч из которых – учащиеся.





Обеспечивать безопасность будут около 600 правоохранителей и порядка 40 работников ЧОП.





Рабочий день для сотрудников полиции начнется в 6 часов утра. В это время пройдут инструктажи для личного состава ГУ МВД в Нижнем Тагиле.



Сотрудники полиции будут обеспечены ручными металлодетекторами для предупреждения террористических угроз.





В завершение совещания полковник Абдулкадыров призвал подчинённых внимательно и деликатно относиться к просьбам граждан о помощи, чтобы ничего не омрачило праздник.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила