Более 600 полицейских будут обеспечивать безопасность детей 1 сентября в Нижнем Тагиле

Накануне в нижнетагильской полиции обсудили вопросы охраны общественного порядка в городе во время празднования 1 сентября. Совещание в главном управлении состоялось под председательством начальника полиции полковника Ибрагима Абдулкадырова.
Известно, что в День знаний торжественные линейки пройдут в 82 школах города и Горноуральского городского округа. В них примут участие 55 тысяч человек, 39 тысяч из которых – учащиеся.
Обеспечивать безопасность будут около 600 правоохранителей и порядка 40 работников ЧОП.
Рабочий день для сотрудников полиции начнется в 6 часов утра. В это время пройдут инструктажи для личного состава ГУ МВД в Нижнем Тагиле.
Сотрудники полиции будут обеспечены ручными металлодетекторами для предупреждения террористических угроз.
В завершение совещания полковник Абдулкадыров призвал подчинённых внимательно и деликатно относиться к просьбам граждан о помощи, чтобы ничего не омрачило праздник.
Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила