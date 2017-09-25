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Новости Нижнего Тагила

Приём заявлений на путёвки в осенние лагеря начнётся в Нижнем Тагиле 26 сентября

25 сентября 2017, 22:05Добавить новость
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Приём путёвок в загородные оздоровительные лагеря для жителей Нижнего Тагила начнётся 26 сентября. Для юных тагильчан свои двери откроют лагеря «Уральские огоньки» и «Антоновский».

С 26 сентября начинается приём заявок на отдых в осенние каникулы в загородных оздоровительных лагерях. Детей готовы будут принять «Уральский огонёк» и «Антоновский». С 29 октября по 5 ноября в течение 8 дней у детей пройдут осенние лагерные смены.

В 8:00 утра 26 сентября приём заявок начнётся и завершится 30 сентября. Родители смогут подать заявления лично через МФЦ или в режиме онлайн через Единый портал государственных услуг.

Если родители являются сотрудниками государственных или муниципальных бюджетных учреждений, то родительская плата составит 12,5% от стоимости путёвки. Для родителей, которые не работают в госучреждениях, стоимость составит 25%, сообщает Администрация города Нижний Тагил.

Выдавать путёвки начнут 17 октября и закончат за неделю до заезда в оздоровительные лагеря.

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