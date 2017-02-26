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Новости Нижнего Тагила

Всероссийский конкурс песни «Золотой петушок» возвращается в Нижний Тагил

26 февраля 2017, 09:00Добавить новость
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Последний раз Всероссийский детский эстрадный телевизионный конкурс «Золотой петушок» состоялся в Нижнем Тагиле в 2014 году. Два года его в городе не было.

Как оказалось, конкурс путешествовал по Уралу и проводил финалы в городе Глазов. 

В этом году конкурс вернулся в Нижний Тагил. 24-25-26 марта в ДК «Юбилейный» состоится концерт полюбившегося всем мероприятия. 

На этот раз специальных гостей в жюри не ожидается, зато будет масса гостей среди участников - это участники таких конкурсов, как «Голос. Дети», «Детская Новая волна», «Детское Евровидение».

Зато гала-концерт обещает быть традиционно насыщенным и интересным. Также конкурс выдержит свои главные традиции - это обязательные премьеры песен от участников и вручение дипломов, которым едва ли найдется аналог.

Все потому, что наши дипломы содержат в себе все оценки компетентного жюри по 10-балльной системе. Что касается премьер - это вклад «Петушка» в развитие детской эстрады, -- сообщил директор конкурса Борис Викторович Молочков.


«Золотой петушок» приглашает всех на свои конкурсные дни и гала-концерт 24-25-26 марта в ДК «Юбилейный».

© TagilCity.ru
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