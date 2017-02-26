Всероссийский конкурс песни «Золотой петушок» возвращается в Нижний Тагил

Последний раз Всероссийский детский эстрадный телевизионный конкурс «Золотой петушок» состоялся в Нижнем Тагиле в 2014 году. Два года его в городе не было.

Как оказалось, конкурс путешествовал по Уралу и проводил финалы в городе Глазов.





В этом году конкурс вернулся в Нижний Тагил. 24-25-26 марта в ДК «Юбилейный» состоится концерт полюбившегося всем мероприятия.



На этот раз специальных гостей в жюри не ожидается, зато будет масса гостей среди участников - это участники таких конкурсов, как «Голос. Дети», «Детская Новая волна», «Детское Евровидение».





Зато гала-концерт обещает быть традиционно насыщенным и интересным. Также конкурс выдержит свои главные традиции - это обязательные премьеры песен от участников и вручение дипломов, которым едва ли найдется аналог.





Все потому, что наши дипломы содержат в себе все оценки компетентного жюри по 10-балльной системе. Что касается премьер - это вклад «Петушка» в развитие детской эстрады, -- сообщил директор конкурса Борис Викторович Молочков.



«Золотой петушок» приглашает всех на свои конкурсные дни и гала-концерт 24-25-26 марта в ДК «Юбилейный».