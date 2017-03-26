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Новости Нижнего Тагила

Солисты Театра оперы и балета спели в аэропорту в Екатеринбурге (ФОТО)

26 марта 2017, 09:50Добавить новость
Екатеринбург,концерт,Кольцово,опера,певец,флешмоб,аэропорт

Солисты Театра оперы и балета устроили необычный флешмоб в аэропорту Кольцово – они спели партию из оперы «Борис Годунов», сообщает Е1.

Необычное представление было организовано для Алексея Тихомирова. Известный оперный певец прилетел из Москвы.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что для них не редкость наблюдать флешмобы, но живое пение солистов очень понравилось прилетевшим пассажирам.

Алексей Тихомиров прибыл в столицу Урала для обсуждения предстоящего благотворительного концерта. Информация о мероприятии пока держится в секрете. 


Екатеринбург,концерт,Кольцово,опера,певец,флешмоб,аэропортЕкатеринбург,концерт,Кольцово,опера,певец,флешмоб,аэропорт




 
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