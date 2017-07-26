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Новости Нижнего Тагила

Месяц экологии был проведён в библиотеке №9 для школьников Нижнего Тагила (ФОТО)

26 июля 2017, 07:00Добавить новость
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В июле сотрудники библиотеки №9 Нижнего Тагила провели цикл мероприятий, посвященных экологии. Гостями стали юные тагильчане, которые посещали учреждение в рамках летней программы «Ключ от лета».

На одной из встреч ребятам рассказали о самых главных экологических проблемах, в частности, о свалках. Ребятам продемонстрировали презентацию о правильной переработке и утилизации мусора.

Также детям рассказали о мировых брендах одежды, которые изготавливаются из переработанных материалов. Для гостей провели интеллектуальные игры и конкурсы.

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Ребятам дали задание – сделать свой вклад в защиту экологии Земли: изготовить кормушку, домик для птиц, собрать мусор. Но самое главное: им дали напутствие – не оставаться равнодушным к таким проблемам в будущем.

В рамках другого мероприятия школьники превращали мусор в игрушки, элементы декора и одежды. Так, материалом стали коробки из-под яиц, старые газеты и многое другое.

 

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Фото: пресс-служба Центральной городской библиотеки
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