Месяц экологии был проведён в библиотеке №9 для школьников Нижнего Тагила (ФОТО)

в рамках летней программы «Ключ от лета».

На одной из встреч ребятам рассказали о самых главных экологических проблемах, в частности, о свалках. Ребятам продемонстрировали презентацию о правильной переработке и утилизации мусора.





Также детям рассказали о мировых брендах одежды, которые изготавливаются из переработанных материалов. Для гостей провели интеллектуальные игры и конкурсы.





Ребятам дали задание – сделать свой вклад в защиту экологии Земли: изготовить кормушку, домик для птиц, собрать мусор. Но самое главное: им дали напутствие – не оставаться равнодушным к таким проблемам в будущем.





В рамках другого мероприятия школьники превращали мусор в игрушки, элементы декора и одежды. Так, материалом стали коробки из-под яиц, старые газеты и многое другое.

Фото: пресс-служба Центральной городской библиотеки