Поднос-пазл и «забавы на Лисьей»: в библиотеке №9 прошли интересные занятия для юных тагильчан (ФОТО)

Весь цикл мероприятий в библиотеках города проходил под знаком празднования 295-летия Нижнего Тагила.



Так, гости библиотеки №9 узнали, почему Лисья гора является символом города. Также юные тагильчане «отправились» на гору, чтобы посмотреть на русские народные игры и забавы: кулачные и петушиные бои, перетягивание каната.

Фото: пресс-служба Центральной городской библиотеки



Одним из увлекательных заданий стал поднос-пазл, который нужно было собрать на скорость.



Кроме того, ребята кисточками и красками изображали на бумажных подносах то, каким они хотят видеть родной город.