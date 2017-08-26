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Новости Нижнего Тагила

Поднос-пазл и «забавы на Лисьей»: в библиотеке №9 прошли интересные занятия для юных тагильчан (ФОТО)

26 августа 2017, 10:30Добавить новость
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На очередном мероприятии, прошедшем в рамках программы «Ключ от лета» в городской библиотеке №9, участники познакомились с историей родного города, а также знаменитыми земляками – спортсменами, художниками, писателями.

Весь цикл мероприятий в библиотеках города проходил под знаком празднования 295-летия Нижнего Тагила.

Так, гости библиотеки №9 узнали, почему Лисья гора является символом города. Также юные тагильчане «отправились» на гору, чтобы посмотреть на русские народные игры и забавы: кулачные и петушиные бои, перетягивание каната.

 

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Фото: пресс-служба Центральной городской библиотеки


Одним из увлекательных заданий стал поднос-пазл, который нужно было собрать на скорость.

Кроме того, ребята кисточками и красками изображали на бумажных подносах то, каким они хотят видеть родной город.

 

 
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