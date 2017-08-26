Юные читатели нижнетагильской библиотеки совершили познавательную прогулку-экскурсию «Зеленые лабиринты Вагонки» (ФОТО)

Необычную познавательную прогулку организовали для юных тагильчан сотрудники библиотеки №2 Дзержинского района.

Экскурсия «Зеленые лабиринты Вагонки», в которой приняли участие школьники Дзержинского района, была посвящена истории возникновения Вагоностроя – так сначала назывался Дзержинский район.





В 1931 году в тайге, на месте нынешней Вагонки, появилась первая бригада строителей. Были построены несколько бараков недалеко от Вагоностроительного завода. Затем район разрастался. Сейчас в нем – несколько микрорайонов, в том числе, и совсем новых.





Юные читатели прошли по улицам Пихтовки, сделали несколько снимком на улице Зари и проспекте Вагоностроителей. Детям были предложены несколько старых фотографий Вагонки, по которым они угадывали улицы. С этим заданием дети справились успешно.





Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила





Экскурсия по микрорайону «Пихтовые горы» напоминала путешествие по зеленым лабиринтам: в это время городские улочки утопают в зелени. В пути юные читатели узнали, что одним из ценных качеств тополя является то, что, оказывается, из его листьев изготавливают желтую краску, а из почек – фиолетовую.





Побывали дети в лесопарковой зоне на улице Зари. Узнали от библиотекаря, проводившего экскурсию, много интересных фактов о зеленых обитателях Нижнего Тагила.