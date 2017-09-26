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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка Ксения Белынцева поборется за звание «Мисс молодёжь»

26 сентября 2017, 09:00Добавить новость
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Тагильчанка Ксения Белынцева стала участницей конкурса всероссийского масштаба «Мисс молодежь». Мероприятие проводится уже в четвертый раз.

Ксения учится в Нижнетагильском социально-педагогическом институте, передает пресс-служба мэрии. Студентка занимается организацией игр интеллектуального клуба «Игры разума», первая встреча которого прошла год назад. Мероприятие призвано объединить молодых тагильчан и других жителей Свердловской области.

Целью конкурса является создание гражданской платформы для пропаганды здорового образа жизни, нравственных ценностей, патриотизма, социальной ответственности и неравнодушия. Организаторы намерены привлечь молодых девушек к реализации социально значимой и благотворительной деятельности.

Ксению можно поддержать на сайте конкурса «Мисс молодежь».

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