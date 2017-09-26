Тагильчанка Ксения Белынцева поборется за звание «Мисс молодёжь»

Ксения учится в Нижнетагильском социально-педагогическом институте, передает пресс-служба мэрии. Студентка занимается организацией игр интеллектуального клуба «Игры разума», первая встреча которого прошла год назад. Мероприятие призвано объединить молодых тагильчан и других жителей Свердловской области.



Целью конкурса является создание гражданской платформы для пропаганды здорового образа жизни, нравственных ценностей, патриотизма, социальной ответственности и неравнодушия. Организаторы намерены привлечь молодых девушек к реализации социально значимой и благотворительной деятельности.





Ксению можно поддержать на сайте конкурса «Мисс молодежь».