| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Более 3000 тагильчан отметили Масленицу в парке Бондина в минувшие выходные (ФОТО)

27 февраля 2017, 17:50Добавить новость
Нижний Тагил,отдых,досуг,масленица,равзлечения,парк Бондина,праздник
В парке культуры и отдыха имени Бондина масштабно отметили праздник Масленицы, об этом сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.  26 февраля около 3 000 человек собрались в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле, чтобы принять участие в праздновании Масленицы. Традиционный русский праздник посвящался проводам зимы. 

Каждый день последней недели перед Великим постом на Руси всегда праздновался и назывался по-особенному. Кульминацией праздничной недели становилось воскресенье, когда сжигали чучело Масленицы, символизирующее зиму. 

Многие русские традиции были соблюдены и на тагильском празднике. Всех желающих накормили блинами. Бесплатно их получили победители конкурсов, которые были организованы во время праздника. 

Организаторы мероприятия предложили гостям насыщенную развлекательную программу. Хорошим дополнением к празднику стали организованные площадки, на которых были устроены различные конкурсы, состязания, игры. 

Тагильские мастера представили изделия народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Фотоотчет о том, как прошла Масленица в Нижнем Тагиле, смотрите на TagilCity.ru


© TagilCity.ru
метки , , , , , ,
Как отметить Масленицу в Нижнем Тагиле? 20 февраля, 18:20
Театральный фестиваль «GAUDEAMUS» собрал в Нижнем Тагиле творческих студентов из разных городов (ФОТО) 31 января, 14:25
Простят долги читателям и пустят в закрытые фонды: в библиотеках Нижнего Тагила проходит День открытых дверей 27 мая 2016, 11:20 3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 6
Подписаться на новости