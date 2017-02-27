Проект «Стихи на барной стойке» стартовал в одном из баров Нижнего Тагила (ФОТО)

Вчера, 26 февраля, состоялся старт проекта «Стихи на барной стойке». Микрофон был открыт для всех желающих.

Сначала народу было немного, однако постепенно в баре практически не осталось свободных мест. За вечер прозвучало немало стихов поэтесс Серебряного века: Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус, Елены Гуро, Веры Инбер.

Мне кажется, оживление среди молодых людей и активное участие демонстрируют повышенный интерес у молодежи к поэзии. И не только к современной, но и к своим стихам. Среди чтецов в какой-то момент даже началось соревнование: кто больше знает стихотворений Цветаевой. Очень порадовало то, что молодой человек, который пришел в первый раз на подобное мероприятие, тоже принял участие и прочел стихотворение Асадова, -- поделился впечатлениями с редакцией TagilCity.ru один из организаторов мероприятия.



По мере приближения к концу поэтического вечера в баре «Гора» стало больше звучать стихов собственного сочинения.

Когда один из участников «Открытого микрофона» вышел рассказывать своё стихотворение, то слушателям оно показалось похожим больше на рэп чем на поэзию Серебряного века. Так завязался баттл между рэперами и поэтами, -- рассказала одна из слушательниц.

Противоборствующие стороны договорились продолжить борьбу при следующей встрече и уже с серьёзной подготовкой.



