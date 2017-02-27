Восьмилетняя тагильчанка выступила в шоу «Минута славы»
Девочка прошла на следующий этап шоу талантов, невзирая на суровую критику жюри
В минувшие выходные по центральному телевидению был показан очередной выпуск шоу «Минута славы», в котором свой талант продемонстрировала восьмилетняя Виктория Старикова из Нижнего Тагила.
Редакция TagilCity.ru в эксклюзивном интервью с мамой Виктории Стариковой узнала, как прошло выступление юной жительницы Нижнего Тагила в передаче Первого канала.
Девочка исполнила песню Земфиры «Жить в твоей голове» и прошла в следующий этап шоу. Однако половина жюри была настроена против тагильчанки.
Не все члены жюри остались благосклонны к юной тагильчанке – двое судей из четырех посчитали, что её не стоит пропускать на следующий этап. Но критике подверглось не само выступление девочки, а выбор песни для исполнения. По мнению судей, Виктория исполнила слишком взрослую для её возраста песню.
Владимир Познер
Журналист
Восемь лет человеку… Она поёт песню, которую написал не восьмилетний человек. И который очень сильно, очевидно, переживал то, что он писал. По крайней мере, я именно так воспринимаю Земфиру.
Рената Литвинова
Актриса, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая
Я внутренне протестую против такого. Вы меня извините, вы хорошая девочка…
Сергей Юрский
Актёр, режиссёр
Кланяясь вам, надеясь на вас, я боюсь, что на следующем туре от вас потребуют другую песню спеть. Или сочинить самой, чего вы сегодня не предъявили. Не надо торопиться… Вот вы и случились на большой сцене, на большом экране. Началось… И пусть это не будет бегом, пусть это будет нормальный рост.
Сергей Светлаков
Актёр, телеведущий, продюсер, сценарист
В жизни по-разному бывает. Мне, например, первые слова родителей о том, что это хочет она, сразу же зашли в голову. Это её решение, пусть и в восьмилетнем возрасте, выйти на эту сцену. <…> Но сама эта песня показывает великий талант этого ребенка. Она в свои 8 лет может быть взрослее нас всех.
Когда судьи начали жестко критиковать выбор песни, по щекам девочки покатились слезы. При этом вопрос о мастерстве самого выступления практически не поднимался. Судей в первую очередь интересовало то, кто выбирал песню для конкурса. Виктория объяснила, что это был совместный выбор её и родителей.
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Песню я пела ещё год назад. И тогда я её выбрала с родителями, она мне просто понравилась. Песня о том, что если ты любишь человека – не надо его обижать,
В эксклюзивном интервью редакции портала TagilCity.ru мама Виктории рассказала о причинах выбора такого произведения для исполнения со сцены.
Анна Старикова
Мама Виктории
А что в вашем понимании детская песня? Стихи про войну, которые детки учат ещё в садиках – детские? А произведения классической музыки, исполняемые в школах? Дети переживали те чувства, которые пережили авторы этих стихов, песен? Нет, не переживали, но мы – родители – им объясняем.
Возвращаясь к смыслу спетой Викторией песни, её мама пояснила, что присутствие большого количества людей и расстроенные чувства не позволили дочери полностью выразить свою мысль.
Анна Старикова
Мама Виктории
Песня была про то, что Викуся живет в голове у папы и у мамы, а мы живем у неё в голове, так как мы друг друга любим. А раз так - то не нужно друг друга обижать. Просто эту версию Викуся не стала озвучивать, она посчитала её неуместной в этой ситуации. Это было её решение.
Редакторы шоу Первого канала увидели в интернете ролик с исполнением данной песни юной тагильчанкой. И сами позвали её на
«Минуту славы».
Анна Старикова
Мама Виктории
Песню нам «выбрали». Команда, которая делает шоу. Они нас пригласили именно с этой песней, когда выяснилось, что в жюри будет Литвинова. Они в интернете увидели, что Вика поёт эту песню, и пригласили её. Мы никаких заявок на кастинг не заполняли.
Свою минуту славы девочка из Нижнего Тагила заслужила своим талантом: никто из звёздного жюри шоу не засомневался в способностях юной исполнительницы.
Анна Старикова
Мама Виктории
Талант и мастерство – это две очень разные вещи! Очень хорошо, если они параллельны! Мастерство с годами приобретается, а талант либо есть, либо его нет! Мы приняли приглашение на участие от редакторов этого шоу потому, что концепция этого шоу, вообще-то, состоит в том, что каждый гражданин вне зависимости от возраста и все зависимости от количества профессиональных навыков может принять здесь участие. Это не вступительные экзамены в МХАТ и не выпускные из консерватории. Это даже не конкурс! Это шоу талантов! Талант Викули в красоте её души. Именно поэтому её и любят зрители.
По правилам шоу, если мнения судей разделятся поровну, участник бросает специальный жетон. Если выпадет белая сторона, то он проходит на следующий этап. Бросок Виктории оказался удачным – выпала белая сторона, поэтому сейчас Виктория и её мама участвуют в съёмках следующего этапа шоу в Москве - на радость многочисленным поклонникам.