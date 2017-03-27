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Новости Нижнего Тагила

Команда КВН «Урал» из Нижнего Тагила выбыла из Высшей лиги КВН

27 марта 2017, 18:25Добавить новость
Нижний Тагил,КВН,высшая лига,Урал,конкурс,юмор,телевидение,объедкова
В состоявшейся 1/8 финала Высшей лиги КВН юмористы Нижнего Тагила заняли пятое место из шести.

Показ игры состоялся накануне по одному из федеральных телеканалов. Как рассказала журналистам TagilCity.ru одна из участниц команды, в телевизионную версию вошёл далеко не весь материал, приготовленный КВНщиками для конкурса.

В этапе принимали участие 6 команд. Это довольно много. Нужно понимать, что сама игра КВН всегда отличается от версии, показываемой по телевизору. Это связано с хронометражём игры. Она не может занимать столько же времени эфира. Нужно быть честными и признать, что многие шутки были вырезаны не только у нас. Это касается всех. В этом нет никакой политической подоплеки. Раз вырезали, значит, увы, были на то причины, -- поделилась участница команды КВН «Урал», обладатель премии TagilCity.ru «Человек года-2016» – Ольга Объедкова.


Таким образом, в 1/8 команда «Урал» разделила 5 и 6 место с другой командой. Это сделало невозможным дальнейшее участие КВНщиков Нижнего Тагила в Высшей лиге.

 

Этот сезон в Высшей лиге для нас завершился. Но мы не опускаем руки. Сейчас решаем, где будем выступать в дальнейшем. Нам дважды предоставлялся шанс играть в Высшей лиге, чтобы заслужить его в третий раз – придётся проделать большую работу над ошибками, чем мы и займемся, -- рассказала журналисту TagilCity.ru Ольга Объедкова.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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