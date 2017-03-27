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Новости Нижнего Тагила

Ледовый скульптор из Нижнего Тагила стал победителем конкурса «Айс Аляска» (ФОТО)

27 марта 2017, 08:30Добавить новость
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Тагильчанин Эдуард Пономаренко в очередной раз стал призёром конкурса ледовых художников «Айс Аляска».

В первом этапе состязания Эдуард выступал с екатеринбуржцем Сергеем Заплатиным. Со своей композицией «Танго», выполненной из одной глыбы льда, свердловчане завоевали первое место.

Второй приз взяли американские скульпторы, третий – россияне Александр Парфёнов и Кирилл Никифоров.

Во втором этапе конкурсанты создавали скульптуры из нескольких блоков. Скульптор из Нижнего Тагила в составе российской команды взял второе место.

Индивидуальный конкурс завершился победой тагильчанина Эдуарда Пономаренко, пишет ИА «Все новости».

 

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Фото: ИА «Все новости»
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