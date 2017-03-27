Ледовый скульптор из Нижнего Тагила стал победителем конкурса «Айс Аляска» (ФОТО)

В первом этапе состязания Эдуард выступал с екатеринбуржцем Сергеем Заплатиным. Со своей композицией «Танго», выполненной из одной глыбы льда, свердловчане завоевали первое место.



Второй приз взяли американские скульпторы, третий – россияне Александр Парфёнов и Кирилл Никифоров.





Во втором этапе конкурсанты создавали скульптуры из нескольких блоков. Скульптор из Нижнего Тагила в составе российской команды взял второе место.





Индивидуальный конкурс завершился победой тагильчанина Эдуарда Пономаренко, пишет ИА «Все новости».

Фото: ИА «Все новости»