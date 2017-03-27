Первый на Урале детский передвижной музыкальный театр получил резиденцию в Екатеринбурге

Как сообщает ТАСС, у театра спустя два года турне по городам области наконец-то появилось помещение для репетиций и хранения реквизита.



«Живой театр» был создан в 2014 году и посетил с туром 22 детских дома Свердловской области. Сейчас театр планирует работать на более широкую аудиторию, а также посетить еще 30 детских домов.



Музыкально-творческая студия театра в этом году получила грант на 500 тыс. рублей на создание постановки «Муравей по имени Бигги».

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